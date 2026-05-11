Обвиниха и задържаха мъж, разпространявал фишинг съобщения

Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 34-годишен мъж, който в условията на продължавано престъпление е разпространил фишинг съобщения с цел набавяне на имотна облага, съобщават от държавното обвинение.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 06.04.2026 г. в град София обвиняемият Д.Б., с цел да набави за себе си имотна облага, чрез компютърни конфигурации създал и разпространил фишинг съобщения чрез мобилни апликация и с това причинил имотна вреда на Е.Ц. в размер на 515,56 британски лири.

В периода от 12.04.2026 г. до 21.04.2026 г. в София, обвиняемият отново чрез разпространение на фишинг съобщение е направил опит да причини имотна вреда на други пострадали .

По случая се води досъдебно производство престъпление по чл. 212а, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" от 1 до 6 години и глоба до 6000 лева. В хода на разследването са извършени претърсвания и са иззети компютърни конфигурации.

С постановление на дежурен прокурор Д.Б. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои наблюдаващ прокурор да внесе искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

Разследването по случая продължава.