На 9 май 2026 г. дипломанти от различни държави се събраха в Кайзерщайнския дворец в Прага, за да отбележат успешното завършване на интензивно обучение с над 740 часа теория и практика — част от международните MBA и DBA програми на Академия „Щастлив Живот“, носител на три световни рекорда.

В емблематичния Кайзерщайнски дворец на Малостранския площад — една от най-впечатляващите барокови сгради в чешката столица — се проведе официалната церемония по дипломиране на четвъртия поток MBA специалисти на Академия „Щастлив Живот“. Събитието събра дипломанти, техните семейства и гости от различни държави, които пристигнаха специално за церемонията, за да отпразнуват финала на мащабен образователен процес, сравним по обем и интензивност с пълноценна магистърска програма.

Тържествената церемония беше водена лично от проф. д-р Стояна Нацева — основател на Академия „Щастлив Живот“ и автор на международните MBA и DBA програми. До нея застана д-р Жени Маркова, DBA, която ръководи практическата подготовка в обучението и има ключова роля в професионалното развитие на курсистите през целия процес.

Дипломите на завършилите бяха официално връчени от проф. д-р Сергей Тарасов — доктор по философия, основател и ректор на Откритата европейска академия по икономика и политика (OEAEP, Прага), както и съосновател на HiSTES — Европейското сдружение на преподавателите във висшето образование със седалище в Хамбург. OEAEP е дългогодишен международен партньор на Академия „Щастлив Живот“ в реализирането на официалните международни дипломирания.

В тържествена атмосфера, изпълнена с музика, аплодисменти, поздравления и силни емоции, новите MBA специалисти получиха своите дипломи. Великолепната атмосфера на двореца, присъствието на участници от различни държави и усещането за общност, изграждано месеци наред по време на обучението, превърнаха събитието в истински международен празник на знанието, постоянството, развитието и личната трансформация.

Послание към новото поколение лидери

„На всички вас, които днес стоите на прага на нов етап в живота си — вие носите със себе си не просто диплома, а доказана способност да създавате, да вдъхновявате, да водите и да променяте. Светът има нужда от лидери, които умеят да съчетават знание със смисъл, успех с принос и бизнес с почтеност. Вярвам във вас и във всичко, което тепърва ще изградите.“

— проф. д-р Стояна Нацева

Българско образование в категорията на световните рекорди

Мащабът на Академия „Щастлив Живот“ е официално документиран и международно признат от World Book of Records (Лондон, Великобритания), с верификация от Iudex International Law, чрез два световни рекорда:

• Happy Life Academy® — най-голямата коучинг академия в Европа, с над 100 000 платени курсисти от повече от 50 държави, над 3 000 сертифицирани коучинг специалисти, 15 международно публикувани книги и над 100 000 документирани трансформации на курсисти и клиенти.

• Проф. д-р Стояна Нацева — за достигнати и трансформирани животи на над 1 милион души в световен мащаб чрез нейните образователни, менторски и коучинг програми.

Към тези международни признания се добавя и официалният рекорд на Guinness World Records (#15-780818) за най-дългото събитие за благодарност и манифестация — 25-часово непрекъснато живо излъчване, проведено в София през декември 2025 г. под ръководството на проф. Нацева.

Това е изключително рядко постижение за българска образователна организация — присъствие едновременно в трите най-разпознаваеми международни регистъра за постижения и рекорди: World Book of Records, Iudex International Law и Guinness World Records.

MBA и DBA програмите

До момента над 500 специалисти от различни випуски са завършили MBA и DBA програмите на Академия „Щастлив Живот“ и са придобили нова професия, която им дава възможност да изградят собствена практика, независим бизнес и нов професионален път.

Днес завършилите развиват успешни кариери като коучинг специалисти, консултанти, терапевти, ментори и предприемачи на четири континента — в България, Европа, Северна Америка, Близкия Изток и Азия, където академията присъства чрез своите обучения, международни събития и ретрийти.

Академия „Щастлив Живот“ предлага авторските MBA и DBA програми за професионална квалификация на проф. д-р Стояна Нацева — създадени върху години практически опит, научна работа и реални резултати в областта на човешкото развитие, лидерството и приложната психология.

Всяка програма включва над 740 часа теория и практика — обем, сравним с този на пълноценна магистърска подготовка. Обучението комбинира академична база с реална работа по казуси, симулации, практика с хора и развитие на професионални умения, които позволяват на завършилите да започнат да практикуват още веднага след дипломирането си.

Именно този формат отличава академията от стандартните онлайн обучения и поставя акцент върху едно основно разбиране — знанието не трябва да остава само теория, а да се превръща в реален професионален инструмент и възможност за нов живот.

Какво следва

С церемонията в Прага Академия „Щастлив Живот“ затвърждава своята позиция като най-голямата коучинг академия в Европа и една от най-разпознаваемите български образователни марки с международно присъствие и признание.

Записванията за новия поток MBA и DBA програми вече започнаха, а следващите международни събития и дипломирания ще продължат да разширяват мащаба, който вече е официално документиран в три световни регистъра на постиженията.