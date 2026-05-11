Уволниха дисциплинарно шефа на гробищата в София

След проверка на „Инспекторат за противодействие на корупцията" към Столична община директорът на ОП „Гробищни паркове" Румен Димитров е дисциплинарно уволнен заради установени незаконосъобразни практики. Това съобщиха от общината на своя уебсайт. Проверката е проведена в периода от 25 март до 30 април 2026 г.

Според данните от инспекцията са констатирани нарушения, свързани с непрозрачно и незаконосъобразно разходване на публични средства, неспазване на бюджетната дисциплина, назначаване на служители без необходимото образование и професионален стаж, както и липса на адекватен контрол при обработването на лични данни.

Във връзка с резултатите от проверката кметът на София Васил Терзиев е предприел действия в съответствие със законовите изисквания и принципа на нулева толерантност към корупцията. Считано от 11 май 2026 г., Румен Димитров е освободен дисциплинарно от длъжността директор на ОП „Гробищни паркове".

Докладът от извършената проверка е изпратен на Софийска градска прокуратура за предприемане на последващи действия по компетентност.

От Столична община подчертават, че създаването на отдел „Инспекторат за противодействие на корупцията" е част от новата управленска структура на администрацията и има за цел да засили вътрешния контрол, превенцията и реакцията при съмнения за нередности.

„Когато има установено нарушение на закона, действията са ясни и не подлежат на интерпретация. Контролът трябва да работи и ще работи – без изключения", заяви кметът Васил Терзиев.