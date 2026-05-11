Арестуваха мъж от Стара Загора, откраднал кола в Банско

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Арестуваха мъж от Ст. Загора, който открадна кола в Банско. По искане на Районна прокуратура – Благоевград съдът взе мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо 31-годишния В.Т., обвиняем по досъдебно производство за кражба на кола.

Около 06,30 ч. на 07.05.2026 г. в гр. Банско 31-годишният В.Т. отнел лек автомобил „Шкода Фабия", собственост на семейство от града, който бил оставен отключен с оставен ключ на контакта. Полицаи са открили колата, чиято стойност е 2500 евро и задържали извършителя на незаконното отнемане.