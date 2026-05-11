Проф. Георги Вълчев: Да превърнем образованието в силна обществена кауза

Без модерно образование, без отдадени хора, без талантливи деца, няма да имаме бъдеще. Нека да превърнем образованието в силна обществена кауза. Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев при връчването на годишните награди на МОН „Свети Иван Рилски", съобщиха от пресцентъра на ведомството. Те се присъждат на директори, постигнали високи резултати в професионалната си дейност и с принос в развитието на българското образование.

Отличията се връчват по повод честването на 11 май – Деня на светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий по традиция в Рилската света обител.

"В днешния ден е важно да отдадем почит към колегите, които работят в нашата образователна система и на най-добрите сред най-добрите", каза министър Вълчев на церемонията в Рилския манастир. Той подчерта, че наградата, която се връчва вече 20 години, е признание за усилията на хората, които дават сърце и душа за развитието на образованието.

Тази година отличените директори са Милен Наков - Център за специална образователна подкрепа "Петко Рачев Славейков" в Плевен, Златина Каталиева - Национална професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване "Сава Младенов" в Тетевен, и Мариета Петрова - Профилираната природо-математическа гимназия „Гео Милев" в Стара Загора.

Милен Наков от дълги години прилага новаторски и иновативен подход в организацията и управлението на ЦСОП, ефективно сътрудничи с родителската общност, училищното настоятелство, социалните партньори и неправителствени организации. Под негово ръководство ЦСОП популяризира работещи модели и добри практики в обучението за подкрепа на ученици със специални образователни потребности и множество увреждания.

Златина Каталиева е наградена за проявени лидерски качества при управлението на гимназията в Тетевен. Под нейно ръководство училището е утвърдено като иновативна институция и активно участва в мултидисциплинарни и интегрирани проекти, които имат за цел модернизацията на учебния процес и интеграцията на нови технологии в обучението. Училището участва и в Национална лаборатория за иновации в раздел "Проектно-базирано обучение и интегрирано знание".

Мариета Петрова управлява ППМГ "Гео Милев" в Стара Загора с визия за развитие, с ориентация към модернизация, дигитална трансформация и устойчиво изграждане на високоефективна образователна среда. Управлението е базирано на данни – системно се анализират НВО, ДЗИ, вътрешни мониторинги и анкетни проучвания, за да се планират целенасочени подобрения. Въведени са виртуални лаборатории и интерактивни симулации, развиват се междупредметни STEM проекти. Учениците на гимназията ежегодно заемат призови места в национални състезания и олимпиади, в престижни турнири и множество научни конкурси.

Освен грамоти и икони на Св. Иван Рилски, директорките получиха и парични награди. Преди връчването на отличията игуменът на Рилския манастир епископ Евлогий отслужи молебен за здраве на учители и ученици.

В събитието участваха ученици от Трето ОУ „Димитър Талев" в Благоевград, както и началници на регионални управления на образованието. Децата имаха възможност да посетят музея на манастира и така да отбележат Деня на светите братя Кирил и Методий, както и да се запознаят с делото на Свети Иван Рилски.