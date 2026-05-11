Деца и учител с гайда трогнаха до сълзи актрисата Елена Петрова в с. Труд (Снимки, видео)

Учителят по музика Атанас Младенов накара актрисата Елена Петрова да се просълзи, щом чу неговото изпълнение на гайда и видя танците на учениците от пловдивското село Труд. Преподавателят от местното училище ОУ "Св. св. Кирил и Методий" изсвири хубава народна песен по случай патронния празник на учебното заведение. Последваха народни танци, мажоретки, стихове. Директорката Тоня Коева посрещна Елена Петрова, а учениците й се радваха. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Петрова не скри сълзите си. Тя прегръщаше децата и дори грабна в скута си първокласничката Василена.

"Съжалявам, че съм пораснала и не мога да се запиша във вашето прекрасно училище. Още с влизането си в него усетих хубава енергия", призна актрисата, която пристигна гостува в качеството си на посланик на УНИЦЕФ за България.

Учебното заведение има 3 проекта с УНИЦЕФ, като последният е "Грамотността е суперсила". По него ОУ "Св. св. Кирил и Методий" получи 100 книги, които ще попълнят училищната библиотека. Сред подаръците е и Камишибай театър.

"Много рядко е в нашия технократен свят да срещнеш деца като вас, които искат да четат", обърна се актрисата към учениците. По-късно тя чете на децата откъс от книгата "Голямата фабрика за думи" и разговаря с тях за силата на словото. За срещата й с учениците от Труд УНИЦЕФ подготвя клип, който ще бъде показан в кампаниите на световната организация. Елена Петрова чете на децата откъс от книгата "Голямата фабрика за думи" и разговаря с тях за силата на словото. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

"В нашето училище четенето не е задължение, а истинско удоволствие. Учителите включват книгите в образователния процес, което се приема от децата с голям интерес", заяви директорът Тоня Коева.

А гвоздеят в програмата на училището бяха изпълненията на акробати от пловдивския клуб "Акродинамика", които са държавни и международни шампиони. В рамките на патронния празник се проведе и спортно състезание с РЗИ послучай 10 май - Световния ден на физическата активност. Елена Петрова обърна внимание на всяко дете в село Труд. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн Актрисата Елена Петрова взе в скута си първокласничката Василена. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн Учителят по музика Атанас Младенов свири с гайда, а ученичка играе. Това разчувства Елена Петрова. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн Мажоретки от училището в село Труд играха пред Елена Петрова. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн