Старт на археологически проучвания за 2026 г. в Античен град Хераклея Синтика

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Археологически проучвания за 2026 година в Античен град Хераклея Синтика край Петрич започнаха днес.

Учени и работници възобновиха археологическите проучвания в Античния град, които ще продължат 4 месеца. Екипът на проф. д-р Людмил Вагалински има и утвърден план за работа през новия сезон. Приоритетно се започна в храма на Херакъл - вътрешността и южната фасада. Проучването му напредна сериозно преди година. Намерени бяха фрагменти от статуя на Херакъл - ако бъде открита и главата, ще е поредното чудо.

Ще се проучват и подготвят за трайно реставриране и консервиране улица и прилежащи помещения до сградата с мозайките. В следващия етап усилията ще се насочат южно от форума на античния град. И в тази част се очакват интересни находки.

Средствата за проучванията за 2026 година са осигурени от държавата и по проект на Община Петрич. Ангажирани са петима археолози и 40 работници.

На старта на новия археологически сезон кметът Димитър Бръчков разговаря с проф. д-р Людмил Вагалински на място.



