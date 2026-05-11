Йотова във ВТУ: Като наследници на Търновската книжовна школа, вие сте съвременните пазители на българското слово

Денят на светите братя Кирил и Методий е клетва за всички нас, че мисията им продължава. Докато има млади хора, които четат, пишат и мечтаят на кирилица, светлината, запалена преди повече от единадесет века, никога няма да угасне. Това заяви държавният глава Илияна Йотова на тържественото честване на патронния празник на Великотърновския университет " Св. св. Кирил и Методий".

На днешния ден си припомняме, че "в началото бе словото", подчерта Илияна Йотова и отбеляза, че оцеляването ни в този размирен свят, се дължи на това, че словото бе написано на нашия български език.

Пред паметника на небесните закрилници на тя припомни, че някога на този хълм, който наричат търновския Атон, средновековните монаси са преписвали богослужебни книги, песнопения и псалтири, а днес в залите на ВТУ преподаватели и млади хора търсят и откриват истината за света.

"Като наследници на Търновската книжовна школа, сте призвани да бъдете съвременните пазители на българското слово. Онова оръжие, което тук по тези свети места изкова патриарх Евтимий, за да остане във вечността и да пребъде България", каза президентът.

Тя разкри, че думите някога са притежавали магическа сила да изведт човека от невежеството. Това е причината глаголицата да се счита за толкова мощна, че векове наред е използвана за защитни формули и свещени текстове. Била е мост между земното и небесното. вяра, че душите без букви са мъртви.

"Магията на нашите букви оставя следа дори в дигиталните знаци и в наше време. Символът от старинната калиграфия на първата буква от нашата свещена азбук е най-ранният известен до момента пример на символа @, който днес присъства във всеки имейл адрес. Открит е в Манасиевата проника от 1345 г., поръчана от цар Иван Александър", продължи Илияна Йотова.

И се обърна към академичната аудитория: "Трябва да се запитаме кога и как времето обви в забрава нашето самочувствие за онзи духовен връх, до който сме се изкачили преди 12 века?"

Тя даде урок на студентите - за да си върнем самочувствието, е нужно да знаем, че истинската мощ на една нация не се измерва в територия, а в приноса й към световната култура. "Чрез своите букви България винаги ще бъде част от големия разговор за човешката цивилизация. Създаването и разпространението на Кирилицата не е вътрещшнодържавно дело, а акт на мощна интелектуална експанзия. С този акт ние дадохме на милиони хора инструмент за мислене, за култура и за вяра. Нашето минало доказва, че макар и малки по територия, можем да бъдем гиганти по дух.И това трябва да се помни!", подчерта президентът.

Преди това тя заедно с кмета Даниел Панов откри площад "Журналист" под Царевец. Пространството е оформено пред Хумнитарната гимназия "Св.св. Кирил и Методий", където има специалност журналистика в средния курс. Инициативата е на Великотърновското дружество на Съюза на българските журналисти с подкрепата на община Велико Търново.

"Във високотехнологичния век, в който живеем, заливани от информация и много лъжливи новини, все по-важна става ролята на журналиста. Той превежда хората през информационния поток, като посочва в него достоверното, истинското и ценното", заяви президентът Илияна Йотова.

В демократичния свят всеки може да реши, че ще формира мнението на обществото, но това не означава, че всеки, който пише, е журналист, заяви Илияна Йотова и отбеляза, че няма бивши журналисти, визирайки началото на своята професионална кариера.

"Днес българските журналисти са пазители на българското слово, на прекрасния ни език. Надявам се, че те ще бъдат част от голяма армия, която ще се грижи за чистота на езика ни, каза още президентът Йотова.

Президентът се обърна и към младите хора, които учат журналистика в Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий", като ги поздрави за избора им. Един ден, когато станете истински журналисти, бъдете смели, без да се поддавате на влияние, да служите на истината и на вашата собствена мисъл и светоусещане", посъветна Илияна Йотова.