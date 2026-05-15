Проектът, с изцяло нов собственик и ново управление, залага на модерна визия, функционалност и интегрирана среда за бизнес, отдих и развлечения

Един от емблематичните търговски центрове в морската столица ще премине през цялостна трансформация, която ще го позиционира като съвременно мултифункционално пространство от ново поколение. Проектът включва както визуално обновяване, така и въвеждане на нова концепция за развитие и управление, обединени под името Black Sea Center.

Инициативата е насочена към създаване на динамична и устойчива среда, която отговаря на актуалните тенденции в развитието на градските пространства – с фокус върху комбинирането на ритейл, бизнес, спорт, кулинария и социален живот на едно място. Комплексът ще предложи разнообразие от магазини, ресторанти, барове и зони за развлечения, допълнени от модерни офис площи и пространства за активен начин на живот.

Ключов елемент от проекта е изграждането на директна топла връзка със съседния хранителен хипермаркет, която ще осигури удобен и безопасен достъп и ще подобри цялостната свързаност в района. Предвижда се също цялостно облагородяване и озеленяване на откритите площи, с цел създаване на по-приветлива и устойчива градска среда.

„Вече работим по техническото изпълнение на всички дейности, заложени в проекта за модернизация. Амбицията ни е да създадем пространство, което не просто отговаря на съвременните изисквания, а предлага цялостно преживяване за посетителите – място, в което могат да работят, да спортуват и да прекарват свободното си време“, коментира новият собственик Петър Добрев – български предприемач и инвеститор в сферата на недвижимите имоти и туристическия сектор. В портфолиото му са едни от емблематичните жилищни и бизнес сгради в София, както и комплекси за отдих и развлечения в Гърция.

По думите му, вече се отчита интерес от международни компании, включително в секторите на информационните технологии, финансите и изкуствения интелект, към бъдещата офис зона на Black Sea Center. Потвърдено е и партньорство с водещия в България фитнес оператор Pulse, който ще допълни лайфстайл профила на комплекса с приблизително 5000 кв. м. спортни площи и атрактивна СПА зона.

Проектът предвижда внимателно подбран микс от брандове и услуги, както и интегриране на иновативни решения за управление на пространството, с акцент върху удобството на посетителите и дългосрочната устойчивост. С реализацията на Black Sea Center се очаква комплексът да се утвърди като ключова точка за бизнес и социален живот във Варна, допринасяйки за развитието на градската среда и привлекателността на района.