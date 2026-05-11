Назначиха Людмила Петкова и Росица Велкова-Желева за зам.-министри на финансите

Людмила Петкова и Росица Велкова-Желева са назначени за зам.-министър на финансите със заповед на премиера Румен Радев.

Петкова е във министерството от 2010 г. През 2013 – 2014 г., септември – декември 2021 г. и от август 2022 до юни 2023 г. заема поста заместник-министър на финансите с ресор НАП, митници и данъчна политика.

Министър на финансите е в двата служебни кабинета оглавявани от Димитър Главчев.

Росица Велкова-Желева е зам.-министър на финансите в периода от ноември 2017 до април 2021 г. и от декември 2021 до август 2022 г. Между април и декември 2021 г. е директор на дирекция „Държавни разходи" в МФ.

От 2 август 2022 г. до 6 юни 2023 г. е служебен министър на финансите в правителствата на Гълъб Донев.