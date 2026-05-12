Плакат с кауза: конкурс провокира разговор за фасовете и природата

Как изглежда един фас през погледа на артист? Може ли един плакат да накара хората да се замислят за замърсяването около себе си? А един фас – да се превърне в тема на нечие изкуство и в провокация за промяна на навиците?

Често подминаваме захвърлените фасове по улиците, без дори да ги забележим, и рядко се замисляме, че именно те са сред най-разпространените отпадъци в природата и градската среда. Точно върху този привидно малък, но сериозен проблем насочва вниманието eдноименният конкурс за плакати на кампанията на Филип Морис България ПромениКартинката, реализиран съвместно с Международното триенале на сценичния плакат.

Конкурсът стартира на 17 април и отправя покана към художниците да превърнат един често подценяван проблем в силно визуално послание. Участниците могат да изпращат своите идейни проекти до 31 май ТУК.

Творците имат възможност да интерпретират два основни аспекта на проблема – замърсяването на природата с неправилно изхвърлени фасове и риска от пожари, който те носят. Именно свободата на артистичния прочит прави конкурса толкова интересен – всяка идея може да провокира различна емоция: шок, размисъл, тревога или надежда за промяна.

Освен награден фонд, инициативата дава и възможност избраните плакати да достигнат до широка публика чрез изложби в различни градове в страната. Така социалната кауза излиза извън рамките на стандартната информационна кампания и се превръща в културен разговор, воден чрез езика на изкуството.

Конкурсът е част от кампанията ПромениКартинката, която от 2021 г. насърчава по-отговорно отношение към градската и природната среда чрез изложби, арт инсталации, доброволчески акции и партньорства с фестивали като Аполония, Банско Джаз Фест и Синелибри.

Понякога едно изображение казва повече от дълъг текст. А когато изкуството успее да накара човек да спре и да погледне проблема по нов начин, промяната вече е започнала.