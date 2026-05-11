Сезираха прокуратурата по случая с контрабанда на екзотични птици край Русе

Експертите на РИОСВ - Русе съставиха акт на физическото лице, транспортиращо защитени видове птици при акцията на Граничен пункт "Дунав мост" в събота. Материалите ще бъдат изпратени на Окръжна прокуратура - Русе, тъй като притежаването, търговията и отчуждаването на защитени видове от дивата флора и фауна е престъпление по Наказателния кодекс, съобщават от инспекцията.

Сигналът за превоз на екзотични животни е постъпил в инспекция на 9 май чрез зелената телефонна линия от служители на "Гранична полиция" - Русе за пътнически микробус, пътуващ към Франция. Превозното средство е спряно на пункта ГКПП "Гюргево", където след проверка от службата по безопасност на храните на Румъния, е върнато обратно към България.

При извънредна проверка експертите е са установили числения и видове състав на птиците - Кардинално лори, Папуаски носорог, пощенски гълъби и декоративни, бойни петли. На място е съставен акт за установяване на административно нарушения на физическото лице – водач на превозното средство за липса на регистрационни и документи за произход на видовете. Задържаните екземпляри са конфискувани с акт на инспекцията в полза на държавата. Настанени са през същия ден в Центъра за защита на природата и животните в Добрич.

Видовете кардинално лори и папуаски носорог са включени в Приложение II на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES), като превоза на птици се извършва съгласно изискванията на специализирани регламенти. По време на проверката не са представени регистрационни карти и сертификати, изискващите се задължителни документи за превоз и притежаване на птиците.

След приключване на действията от прокуратурата ще се предприемат съответните административнонаказателни мерки.