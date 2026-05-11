За повторно отваряне на руско консулство във Варна се чака отговор от Външно

"Има план да се бъде възстановена работата на консулството на Руската федерация във Варна. Ние сме се спрели на помещение. В края на септември м.г. написахме официално писмо /нота/ до Министерството на външните работи в България, за да ни разрешат да работим там. За съжаление, все още очакваме отговор. Надежда винаги има, тъй като има и ново правителство", каза в Добрич консулът на Русия Руслан Бойчук, чието работно място беше консулството във Варна. Сега консулите са в посолството на Руската федерация в София.

„Имаме по ден консулски прием на месец във Варна и Бургас, но това е крайно недостатъчно", добавя консулът.

„На „отчет" в консулството във Варна имахме малко над 6000 руснаци. Има много руски граждани, които са си купили имоти в България, те нямат нужда от нашите услуги, така че числата са относителни.. Според български източници, руснаците са около 25 000. Проблемът е, че и днес хора имат нужда да си подменят паспорта, да получат необходим документ . За това ходят в Румъния – в Констанца или в Букурещ.Там руските консулства работят", обяснява Бойчук.

Консулството във Варна обслужваше областите Варна, Шумен, Добрич, Бургас, Ямбол, Сливен.

"Много руснаци продадоха имотите, които бяха купили в България. Има обаче такива, които са ги запазили. Но в момента е много сложно те да получат визат и да стигнат до тези имоти. Сега всичко минава през Истанбул", каза още Бойчук.