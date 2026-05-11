Ангел Кънев и Вихър Михайлов участваха в среща на Групата за финансово действие в Хелзинки

Заместник административните ръководители на Софийска градска прокуратура (СГП) Ангел Кънев и Вихър Михайлов участваха днес, 11 май 2026 г., в разговор с представители на Групата за финансово действие (FATF) в Хелзинки. Те са част от българската делегация, водена от министъра на правосъдието Николай Найденов, в чийто състав влизат и представители на ДАНС, ГДНП и НАП. Това съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. 

Т.нар. „сив списък" на FATF включва държави под засилено наблюдение със стратегически слабости в борбата с прането на пари и финансирането на тероризма. България беше включена в него през 2023 г. и остана единствената държава членка на ЕС в този списък.

Срещата днес предшества приемането на осмия поред доклад за напредъка на България по изпълнението на плана за действие на FATF за излизане на страната ни от списъка с държавите под засилен мониторинг (т.нар. „сив списък").

Изваждането на България от списъка на юрисдикциите под засилено наблюдение е приоритет за прокуратурата и българските власти.

Резултатите от срещата в Хелзинки ще бъдат известни през юни.

