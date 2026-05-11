Столичната община започва почистването на езерата в Южния парк

Столичната община стартира същинската работа по почистването и възстановяването на езерата в Южния парк. Екипи на Столичната община, Дирекция "Зелена система", ОП "Паркове и градски градини", ВиК и Столичното предприятие за третиране на отпадъци започват с почистването на „Безименно езеро 4", като с това се поставя началото на реализацията на гражданския проект „Езерата на Южния парк", част от програмата за гражданско бюджетиране „Идеи за града".

В съответствие с доклада на НИС към Софийския университет „Св. Климент Охридски", изготвен специално за нуждите на проекта през 2025 г., бе взето решение дейностите да започнат именно от „Безименно езеро 4". Тъй като в него към момента няма активен живот или гнездящи птици, периодът е подходящ за навлизане на техника, изриване на наноси и почистване на бреговата ивица от издънкова растителност и битови отпадъци.

„Задачата ни е сложна, защото трябва да балансираме между две еднакво важни цели – да възстановим езерата като място за качествен отдих в сърцето на града и същевременно да опазим живота, който се е развил в тях през десетилетията занемареност. Затова работим последователно, бавно и с цялата външна експертиза, която ни е необходима, за да го направим както трябва", заяви зам.-кметът по екология инж. Николай Неделков по време на старта на дейностите.

Графикът на дейностите и изборът на начална точка са съобразени и с резултатите от детайлна работна инспекция, проведена в събота с участието на представители на институциите, експертът от WWF България Нели Дончева, Димитър Градинаров от Българското дружество за защита на птиците, Димитър Куманов от Сдружение „Балканка", както и авторът на проекта Жоро Ангелов и един от основните инициатори на проекта - Александър Църноречки.

Последователният подход ще позволи на екипите да приключат работата в тази зона, и да преминат към следващите езера в работния график - "Тъмното" и "Скритото", където експертите установиха активно гнездене на зеленонога водна кокошка и зеленоглава патица, точно когато размножителният период и гнезденето в тях приключат.

По време на теренната проверка бяха маркирани и оградени зони с изключително значение за екосистемата на парка, които ще останат незасегнати по време на работата. В близост до „Безименно езеро 4" е локализирано находище на над 40 индивида редки диви орхидеи от вида Дълголистен главопрашник. Зоната е обезопасена, за да не пострада растителността при разчистването. По същия начин са маркирани и биотопните дървета в района – дом на голям пъстър, сирийски и зелен кълвач, както и на горска зидарка и скорец. Общината и експертите са категорични, че тези естествени местообитания няма да бъдат докосвани.

Крайната цел на проекта са да се почистят езерата, връзките между тях и да се предприемат необходимите действия, за да се осигури необходимото водно ниво за добра циркулация, но и да се създаде устойчива среда за обитателите им. По този начин Столичната община се стреми да предложи на гражданите качествена среда за отдих в сърцето на града, като подходи с отговорност и към природата в Южния парк.