За ден 31 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 4 - за наркотици

В рамките на изминалия ден са установени общо 31 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол. 17 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 14 - с над 1,2 на 1000, няма отказали тестване, съобщиха от полицията.

Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечени да шофират 4, а 5 са отказали тестване.

14 309 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата.

Извършен е контрол на 17 587 водачи и пътници.

Съставени са 3905 фиша и 427 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.