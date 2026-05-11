Почина Александър Маринов, за когото Държавния архив в Пловдив бе втори дом

Александър Маринов почина на 90 г.

Син е на големия краевед, изследовател и писател Петър Маринов

За него Родопите бяха слабост и посвети голяма част от изследванията си на тях.

Така бившата директорка на Държавния архив в Пловдив, а сега известен галерист - Недялка Петрова, описа своя колега Александър Маринов, за чиято кончина съобщи.

Той доживя патриаршеска възраст - 90 години. Оглавявал е "Държавен архив" в Пловдив от 1992 до 1995 г. След него поста поема Петрова.

Александър Маринов е роден през 1935 г. Първоначално работи като учител и постъпва в архива през 1967 г. Работи последователно като специалист, главен специалист и директор. Пенсионира се на 30 октомври 1995 г. Изследовател, писател и общественик, Александър Маринов продължаваше да твори до последния си дъх.
Завършил е турска филология в СУ. Син е на големия родопски изследовател, краевед и писател Петър Маринов, един от основателите на Дружба "Родина" в Смолян. Майката е учителка, Александър е израсъл в семейство на интелектуалци.

Неговата основна дейност в архива е била развитие на информационната и научната и популяризаторска дейност. "На него дължим и популяризирането на архивното наследство на неговия баща Петър Маринов", допълва Петрова.

Тя описва Александър Маринов като "прекрасен човек и колега с много научни статии".

Архивът бе неговият втори дом, посочи тя.

