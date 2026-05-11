Община Пловдив плаща по 15 300 евро месечно на транспортен шеф, за да не затваря автогара "Север"

В закона няма понятие ползвател, а наемател, коментира общинската съветничка Веселина Александрова

По 15 300 евро на месец за май и юни ще плаща от бюджета Община Пловдив на ползвателя на автогара "Север", за да продължи тя да приема автобуси и да се избегнат задръстванията в града.

Този ангажимент е една от точките в дневния ред на предстоящата извънредната сесия на местния парламент, насрочена за 14 май.

"Север" трябваше да спре да функционира на 5 май, но след преговори бе договорено тя да продължи да действа поне половин година. В предложението до съветниците, чийто вносител е кметът Костадин Димитров, е записана думата "ползвател" на автогарата. Тя обаче е собственост на превозвача Петко Ангелов, който я закупи от "Хеброс бус" на Веселин Дошков. Предвижда се да бъде съборена и теренът да се застрои.

Дошков обаче има договор за наем с Ангелов за автогара "Север" и реално общинската компенсация ще отива за него.

"В закона обаче няма ползвател, а наемател", коментира пред "24 часа" общинската съветничка от ДБ Веселина Александрова. И допълни, че те гадаят кой е ползвателят на въпросната автогара.

На последното си заседание от 30 април местният парламент на Пловдив реши автобусите за София и Асеновград да ползват за начална и крайна спирка терминала пред централната жп гара. Това накара собственика на автогара "Юг" Веселин Дошков да заплаши, че ще я затвори и ще я превърне в паркинг. Ако се стигне дотам, возилата по всички извънградски направления могат да ползват единствено "Родопи", което би довело до огромни задръствания в целия град.

В резултат на усилени преговори между кмета Костадин Димитров, изпълнителният директор на "Хеброс бус" Юлия Москова и заместникът й Веселин Дошков беше договорена отсрочка за затварянето на "Юг". Фирмата обаче иска компенсации. Москова е дъщеря на Веселин Дошков.

В четвъртък предстои да бъде отменено и решението за преместването на автобусите за София и Асеновград пред жп гарата.