Прокуратурата се зае с масовия бой в Габрово

Районна прокуратура – Габрово ръководи разследването по досъдебно производство, започнато на 7 май 2026 г., във връзка с масово сбиване на публично място в града, съобщиха от прокуратурата.

По случая е извършен оглед на местопроизшествието, иззети са записи от камери за видеонаблюдение, разпитани са свидетели и са назначени експертизи.

Установено е, че на три лица са причинени телесни повреди. Изискана е медицинската документация от извършените прегледи и са назначени съдебномедицински експертизи. Наказателното производство се води за престъпление по член от Наказателния кодекс – причиняване на леки телесни повреди по хулигански подбуди на повече от едно лице: две пълнолетни лица и едно непълнолетно лице на 16 години, съобщава БТА.

От прокуратурата посочват, че предстои изясняване на вида на телесните повреди и механизма на причиняването им, след което ще бъде извършена преценка за привличане на извършителите като обвиняеми и за вземане на съответните мерки за неотклонение.

Действията по разследването продължават под ръководството на Районна прокуратура – Габрово.

В момента в сградата на Областна администрация – Габрово тече брифинг на институциите след спешна експертна среща, инициирана от областния управител Асен Даскалов.

По данни на полицията и прокуратурата инцидентът е възникнал вечерта на 6 май на ул. „Митко Палаузов“ в Габрово след скандал между съседи, прераснал в сбиване. На съвместен брифинг на 8 май представители на институциите заявиха, че случаят няма етнически характер и е резултат от битов конфликт.

След разпространение на кадри от инцидента в социалните мрежи, в Габрово бяха организирани два последователни граждански протеста. На 9 май жители на града се събраха на площад „Възраждане“, като част от протестиращите проведоха шествие в централната градска част при засилено полицейско присъствие и присъствие на жандармерията.