Вижте Денис Балабанов, обвинен за измамите с изкуствен интелект

Димитър Мартинов

[email protected]

7800
Обвиненията за измамите с изкуствен интелект Денис Балабанов СНИМКА: Личен профил във фейсбук

34-годишният Денис Балабанов е обвиненият, че е създал с изкуствен интелект фалшивите съобщения за глоби от Пътна полиция, разпратени до хиляди българи. Ползвал и хакерска платформа, базирана в Азия. В 16,30 часа в Софийския районен съд започва мярката му за неотклонение. Там прокуратурата ще му иска постоянен арест. 

Засега Балабанов е подведен под отговорност за една измама. Тя е станала на 6 май и е на стойност от 515 паунда. Ако бъде признат за виновен, Балабанов може да получи до 6 години затвор и глоба до 6000 лева. Разследват го и за други измами, а досега мъжът е бил с чисто досие.

Проверява се и участието на негови помагачи. Един от тях бе задържан, но след това пуснат. По разследването има данни за мулета, които да съдействали.

