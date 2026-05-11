Вижте Денис Балабанов, обвинен за измамите с изкуствен интелект

34-годишният Денис Балабанов е обвиненият, че е създал с изкуствен интелект фалшивите съобщения за глоби от Пътна полиция, разпратени до хиляди българи. Ползвал и хакерска платформа, базирана в Азия. В 16,30 часа в Софийския районен съд започва мярката му за неотклонение. Там прокуратурата ще му иска постоянен арест.

Засега Балабанов е подведен под отговорност за една измама. Тя е станала на 6 май и е на стойност от 515 паунда. Ако бъде признат за виновен, Балабанов може да получи до 6 години затвор и глоба до 6000 лева. Разследват го и за други измами, а досега мъжът е бил с чисто досие.

Проверява се и участието на негови помагачи. Един от тях бе задържан, но след това пуснат. По разследването има данни за мулета, които да съдействали.