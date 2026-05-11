Условна присъда за 19-годишен, държал марихуана в пещера край Кюстендил

Условна присъда получи 19-годишен, държал марихуана в пещера край Кюстендил. Младежът се призна за виновен пред Окръжен съд Кюстендил в държане, с цел разпространение на високорискови наркотични вещества. Съдът одобри постигнато между Окръжна прокуратура и защитата споразумение, което има значението и характера на влязла в сила присъда и му наложи наказание „лишаване от свобода" за срок от 1 година, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 3 години.

19- годишният обвиняем се признава за виновен в това, че на 15.10.2024 г. в гр. Кюстендил, местност „Хисарлъка", в пещера „Дентелети" е държал с цел разпространение 356,15 грама коноп /марихуана/, на обща стойност 7 123 лв., разпределен в 80 броя станиолови топчета.

Подсъдимият следва да заплати сторените в досъдебното производство разноски в размер на 1156,98 евро (2262,85 лв.) по сметката на ОД на МВР гр. Кюстендил.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.