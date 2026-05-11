Шофьор, лежал в затвора за дрога, пак е в ареста

Мярка за неотклонение ,,Задържане под стража", по отношение на обвиняем за управление на лек автомобил след употреба на наркотично вещество – кокаин и за държане на кокаин, определи Районен съд Дупница. Съдът уважи искането на Районна прокуратура за вземане на най- тежката мярка за неотклонение. Защитата и обвиняемият пледираха за по - лека мярка- „Домашен арест". Определението на РС – Дупница подлежи обжалване и/или протестиране в 3- дневен срок от днес, пред Окръжен съд - Кюстендил.

К. М., на 36 г., осъждан, е привлечен от Районна прокуратура, като обвиняем за това, че на 08.05.2026 г. е управлявал лек автомобил след употреба на наркотично вещество- кокаин, като деянието е извършено в условията на повторност, след като е бил осъден за друго такова престъпление от РС Чепеларе през 2022 г., както и за това, че в джоб на панталона си е държал кокаин 0,94 грама.

От изтърпяването на предишното наложено на наказание по дело на РС – Чепеларе, не е изтекъл 5- годишния срок. Обвиняемият е осъждан за управление на МПС след употребата на наркотични вещества, като наказанието е изтърпяно ефективно, което от своя страна води до извода, че въпреки наложеното му наказание по предишното осъждане, може да извърши друго престъпление.

Според настоящият съдебен състав има и вероятност да се укрие, тъй като същият при снемането на самоличност е заявил, че работи като масажист без трудов договор, без постоянни налични средства, с оглед на което съдът счита, че така направеното искането на РП – Кюстендил, т.о. – Дупница за вземане на мярка за неотклонение „Задържане под стража", следва да бъде уважено, се казва в мотивите на съдия Мая Гиздова.