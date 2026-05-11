Проф. Георги Вълчев беседва с третокласници за делото на Неофит Рилски

Своеобразна беседа за делото на българския учител и книжовник Неофит Рилски изнесе новоизбраният министър на образованието проф. Георги Вълчев пред третокласници от Начално училище „Христо Ботев" в Пловдив. На излизане от Рилския манастир, където днес награди училищни директори, той се спря при група ученици, придружавани от своята учителка. Отличията се връчват по повод честването на 11 май – Деня на светите равноапостоли и просветители Кирил и Методий по традиция в Рилската света обител.

Проф. Георги Вълчев, който е един от изследователите на културата на Българското възраждане, разказа на децата за една от най-значимите фигури на епохата на българското духовно и културно пробуждане. Животът на изявения български учител е тясно свързан с Рилския манастир – там учи, приема монашеството и името Неофит, а по-късно продължава книжовната си и духовна дейност. Последният дом на Неофит Рилски се намира в двора на манастира, близо до главната църква, и днес е място на почит към паметта на големия български възрожденец. Децата и учителката им поискаха да се снимат с министъра. Проф. Вълчев посочва на малките къде е гробът на Неофит Рилски.

Третокласниците се надпреварваха да разкажат всичко, което знаят за българското Възраждане. По време на непринудения разговор между проф. Вълчев и учениците, се оказа, че посещението на 3б клас до Светата обител е част от заниманията им по Национална програма на МОН, а много от тях са за първи път в Рилския манастир.

Проф. Вълчев поздрави децата за активността, любознателността и знанията, които имат благодарение на своята начална учителка и им пожела: „Залягайте над книгите, но и играйте".