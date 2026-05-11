Омазаха с фекалии офис на "Продължаваме промяната" в Пловдив

Това е политически акт, но няма да ни уплашат, коментира градският лидер Тодор Токов

Вратата на офиса на "Продължаваме промяната" на бул. "6 септември" в Пловдив е омазана с фекалии, видя репортер на "24 часа". "Вероятно е политически акт, а не просто вандализъм, но ако някой смята, че с такива опити да ни унижи и уплаши, ще ни стресне, много греши. Ние няма да се огънем, няма как да ни затворят устите", коментира градският лидер на партията Тодор Токов, който научи от медията ни за случилото се.

Вече е подаден сигнал в полицията и след огледа предстои петната да бъдат почистени. "По съседните сгради има камери, надяваме се извършителите бързо да бъдат заловени. Вероятно са действали през нощта", каза още Токов.

По-рано през деня минувачи се възмущаваха, че това е прекалено и не е начинът някой да изрази недоволството си, дори и да не харесва дадена партия.