ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Катастрофа спря движението в участъка Монтана - Кр...

Времето София 24° / 24°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22827397 www.24chasa.bg

Кръводарителска акция организира МБАЛ-Пазарджик

Диана Варникова

[email protected]

960
Някои от доброволните кръводарители

11 доброволни кръводарители дариха кръв в подкрепа на кръводарителската акция на Отделението по трансфузионна хематология на МБАЛ-Пазарджик, която стартира на 4 май. Това информираха от здравното заведение.

Петър Карамфилов, Блага Томанова, Димитър Шалдъров и Димитър Панчев от Пазарджик, Живко Кметски от село Блатница, Спас Пашов от село Мененкьово, Живко Сулев и Емил Радков от село Сестримо, Константин Кирянов от град Костандово, Адриан Николов от Костенец и Иван Караджов от село Левски са доброволците, които до момента откликнаха на призива и подпомогнаха Кръвна банка.

Началникът на Отделението по трансфузионна хематология д-р Ваня Стоева благодари на всички кръводарители за проявената съпричастност и човечност.

„Всеки дарител дава шанс за живот на друг човек. Една кръводарителска акция може да помогне на десетки пациенти, които се нуждаят спешно от кръвопреливане. Благодарим на всички, които се включиха и се надявам да има още техни последователи", каза д-р Стоева.

Тя отправи и специален призив към зрелостниците в навечерието на абитуриентските балове да подкрепят инициативата и да превърнат своя празник в пример за отговорност и съпричастност.

„Абитуриентите са млади хора с големи сърца и вярвам, че много от тях ще изберат да направят едно истински значимо добро дело. Даряването на кръв отнема малко време, но може да спаси човешки живот. Нека покажем, че младите хора на Пазарджик умеят не само да празнуват, но и да помагат", допълни д-р Стоева.

От Кръвна банка напомнят, че всеки здрав човек на възраст между 18 и 65 години може да стане кръводарител.

Кампанията продължава до края на месец май, а желаещите могат да дарят кръв в Отделението по трансфузионна хематология на МБАЛ-Пазарджик всеки делничен ден от 7.30 до 13 ч.

Някои от доброволните кръводарители
Някои от доброволните кръводарители
Някои от доброволните кръводарители

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хората на Радев да помнят как бързо властта променя (Видео)