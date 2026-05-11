Кръводарителска акция организира МБАЛ-Пазарджик

11 доброволни кръводарители дариха кръв в подкрепа на кръводарителската акция на Отделението по трансфузионна хематология на МБАЛ-Пазарджик, която стартира на 4 май. Това информираха от здравното заведение.

Петър Карамфилов, Блага Томанова, Димитър Шалдъров и Димитър Панчев от Пазарджик, Живко Кметски от село Блатница, Спас Пашов от село Мененкьово, Живко Сулев и Емил Радков от село Сестримо, Константин Кирянов от град Костандово, Адриан Николов от Костенец и Иван Караджов от село Левски са доброволците, които до момента откликнаха на призива и подпомогнаха Кръвна банка.

Началникът на Отделението по трансфузионна хематология д-р Ваня Стоева благодари на всички кръводарители за проявената съпричастност и човечност.

„Всеки дарител дава шанс за живот на друг човек. Една кръводарителска акция може да помогне на десетки пациенти, които се нуждаят спешно от кръвопреливане. Благодарим на всички, които се включиха и се надявам да има още техни последователи", каза д-р Стоева.

Тя отправи и специален призив към зрелостниците в навечерието на абитуриентските балове да подкрепят инициативата и да превърнат своя празник в пример за отговорност и съпричастност.

„Абитуриентите са млади хора с големи сърца и вярвам, че много от тях ще изберат да направят едно истински значимо добро дело. Даряването на кръв отнема малко време, но може да спаси човешки живот. Нека покажем, че младите хора на Пазарджик умеят не само да празнуват, но и да помагат", допълни д-р Стоева.

От Кръвна банка напомнят, че всеки здрав човек на възраст между 18 и 65 години може да стане кръводарител.

Кампанията продължава до края на месец май, а желаещите могат да дарят кръв в Отделението по трансфузионна хематология на МБАЛ-Пазарджик всеки делничен ден от 7.30 до 13 ч.