Изпратиха в заслужен отдих шефа на група "Миграция" в Пазарджик

Днес бе последният работен ден на началника на група „Миграция" при ОДМВР-Пазарджик старши инспектор Георги Пройчев.

Причина за това е навършване на 60-годишна възраст, която е пределна за държавната служба във вътрешното министерство.

В знак на благодарност, уважение и признателност за дългогодишната му работа в полицейските структури днес в заседателната зала директорът старши комисар Сълко Литов връчи на Пройчев Почетен знак на МВР –III степен.

На тържеството присъства целият ръководен състав на ОДМВР-Пазарджик и много негови колеги от различни структури. Старши инспектор Пройчев получи и стотици пожелания за здраве, дълголетие и много споделени мигове със семейството.

Старши инспектор Георги Пройчев е дългогодишен служител на областната дирекция на МВР в Пазарджик. Заемал е различни ръководни длъжности, като в кариерата си е бил началник на РУ-Пазарджик, на сектор „Икономическа полиция", ръководил е полицейския участък в Лесичово.

Преди напускането си от няколко години той оглавява група „Миграция", която се занимава с административното обслужване и контрола над чужденците на територията на областта ни.