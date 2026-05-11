Предложение на "Прогресивна България": До месец Пленумът на ВСС избира нов временен шеф на ВАС и и.ф. главен прокурор

"Прогресивна България" публикува предложенията за промени в съдебния закон

Предвижда се още г ласуването за нови членове на кадровия орган да е само на хартиена бюлетина

Забрана двете колегии, чийто членове са с изтекъл мандат, да кадруват в системата

Пленумът на ВСС, а не двете колегии Съдийската и Прокурорска, да определи и.ф. председател на Върховния административен съд (ВАС) и главен прокурор, като той може да прекрати правомощията на временните шефове и преди изтичането на 6-те месеца. Висящите конкурси и процедури за избор на административни ръководители в съдебната система се прекратяват, тъй като мандатът на настоящия състав на кадровия орган е изтекъл. Бивши председатели на върховните съдилища и главен прокурор, както техните заместници, или този, който е изпълнявал тези функции повече от 6 месеца, да не могат да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет.

Това гласят част от промените в съдебния закон, които "Прогресивна България" внесе в Народното събрание в понеделник. Една от целите, която се преследва с тях, е да се спре назначаването на шефове в органите на съдебната власт, и най-вече в различните прокуратури - окръжни и районни. През последните седмици в не една и две прокуратури бяха назначени нови административни ръководители.

За колегиите се налагат редица ограничения. Те няма да могат да назначават, повишават и преместват магистрати (изключение се прави само за освобождаването от длъжност), да избират шефове, изключение се прави за заместниците, да провеждат конкурси, както и да предлагат на Пленума да определи броя на магистратите и съдебните органи и да приемат етични кодекси.

Пленумът пък няма да може да определя и променя броя, съдебните райони и седалищата на съдилища и прокуратури, не може да създава нови и закрива действащи, както и не може да определя броя на магистратите във всички съдилища и прокуратури.

Друга промяна е гласуването за нов ВСС да е само с хартиени бюлетини, като секции ще има във всеки окръжен съд. При последния избор на кадровици от съдебната квота, което беше през 2022 г., се гласуваше на хартия и електронно. Хартиеното гласуване се провеждаше в столичната Съдебна палата, а електронно от компютър и телефон. Изборът обаче беше оспорен, а новоизбраните кадровици така и не встъпиха, защото парламентът не попълни своята квота. Еспертиза обаче установи, че от един айпи адрес, намиращ се в сградата на ВАС, са гласували 200 магистрати.

В преходните разпоредби е предвидено в едномесечен срок от влизане в сила на промените Пленумът на ВСС да определи временен ръководител на ВАС и и.ф. главен прокурор. В момента Любомир Гайдов е и.ф. председател на ВАС, а Ваня Стефанова е и.ф. главен прокурор.