Националното състезание по ИТ, информатика и визуални изкуства превърна Девин в сцена на бъдещите професионалисти на България

Има нещо, което събира ежегодно стотици талантливи и блестящи умове в сърцето на Родопите. Нещо, което ги променя не просто към по-добро – а и към това да откриват себе си, да надскачат своите възможности, и да покажат, че могат – тук и сега.

Между 24-ти и 26-ти април се проведе 15-ото Национално състезание по ИТ,Информатика и Визуални изкуства „Аз мога – тук и сега“ в град Девин.

Тазгодишното издание отново озари с вълшебство китния родопски СПА курорт с рекорден брой участници. Бройката им удари над 616 можещи – тук и сега – от всички краища на България.

В откриващата си реч ко-президентът на allУМНИ.клуб-а, Алекса Тачев, изрази своята благодарност към основателя на „Аз мога – тук и сега“ - Кристалин Чавдаров. Кристалин е и човекът, чиято идея случва за пръв път това състезание през 2011 година. „Без значение накъде ще тръгне вашия живот – кариерен, личен и прочие, бъдете просто добри хора“ – с тези думи Алекса даде старт на състезанието.

Магията на „Аз мога – тук и сега“ не е просто в родопската прохлада на Девин.

Нито само в огромния брой участници. Нито дори във факта, че журито и екипът зад събитието са доказани професионалисти с реален опит в сферата.

А в невероятното съчетание на надпревара, учене чрез правене, приятелство и забавление в рамките на трите дни в последния уикенд на април.

Учениците доказаха своите знания в следните категории: Програмиране, Front-end Web Development, Графичен дизайн, Дизайн на сайт, Концепция и разработка на видеоигри, Презентация, Видеоклип и Фотография. Сред имената на журитата и ментори личаха имена като Светлин Наков, Павлин Иванов – Bashmotion, Николай Николов, Божидара Цончева, Цветан Томов и редица други доказани майстори в своята област.

Най-много участници привлече категория „Програмиране“ – 121 участници, разпределили се в 55 отбора. Главният методолог на категорията – Константин Бобровский, сподели иновативния формат на тазгодишната задача.

- „Запознахме участниците с реална работа среда, като разработваха реален проект с, за който получаваха наставленията чрез отделно и постепенно разпределяни задачи с автоматизирана система. Екипите така имаха възможността, а и нуждата постоянно да надграждат и подобряват решението си“ – бяха думите на опитния разработчик от Ulpia Tech. В невероятна конкуренция отборът на Владимир Пасев, Никола Андреев и Кристи-Анна Шаламанова спечелиха първото място.

В категория „Презентация“ 60 участници от 7 до 12 клас работеха по темата „Моят AI асистент през 2030“. Учениците трябваше да създадат презентация за собствен AI асистент, която трябваше да представят пред журито и пред участниците за под 3 минути. Така, както е в съвременните формати за презентиране пред инвеститори. Журита в категорията бяха креативния експерт

Станислав Славев и създателят на ПР агенцията и дългогодишен водещ на „Пирин Фолк“ Николай Николов, а Божидара Цончева от Jump.bg бе ментор и напътстваше участниците. В „малката“ категория до 7-и клас спечели Елица Михайлова, а при „големите“ (8-12 клас) Момчил Колев застана начело на Класирането.

В двете дизайнерски категории – „Графичен дизайн“ и „Дизайн на сайт“ журито бе представено от ръководещия дизайн процесите във Световната Банка и финалист в „MasterChef“ Георги Ангелов. За поредна година темата беше изключително кретивна за над 110 млади таланти в сферата на дизайна. Те трябваше да разработят материали за дигитална реклама – пост, стори и корица на събитие за отворена дискусия „ГЛАС МОГА“, на която млади хора се събират, за да обсъждат реални проблеми, да предлагат решения и да участват в инициативи. „Целта беше да насочим участниците към мислене в посока на реални дигитални продукти и комуникация, като съчетаят визуален дизайн, ясно послание и логика, както и да ги подтикнем да мислят по-активно и да изграждат своя гражданска позиция.“ – сподели Георги Ангелов. В „Дизайн на сайт“ Дениз Чауш грабна победата, а при графичните дизайнери Евгени Станкулов от ПГД „Елисавета Вазова“ взе златния медал.

Тазгодишната задача във Front-End Web Development също бе изградена по нов начин с цел участниците да имат по-реален досег с индустрията, където често започват по вече създаден и разработван проект. „Тази година бяхме смели в изискванията, като поставихме освен реализация на уеб интерфейс, така и имплементация на бизнес задачи.“ – бяха думите на Антон Чолаков, главен методолог в категорията и Software development manager в технологичния гигант IBM. Участниците имаха възможността да използват изкуствен интелект (AI), като те го използваха не като основен играч, а по-скоро като полезен инструмент и помощник. Десетокласникът Арда Халибрям изпъкна сред конкуренцията и стана шампион в категорията.

В категория „Видеоклип“ темата също бе повлияна от все по-усилено навлизащия изкуствен интелект. От младежите се очакваше да направят видеоклип на песен, създадена чрез AI. Участниците се наслаждаваха на свобода в работата си – с това те се сбъскаха с реалната обстановка на видеозаснемането и обработката. Журитата, сред които се отличаваха имената на видни режисьори, продуценти и оператори като Бохос Топакбашиян, Павлин Иванов – Bashmotion, Огнян Костовски – Supers4upen и Виктор Добрев имаха за задача да оценят креативността и оригиналността в труда на участниците. Владислава Дилова от 12-ти клас на ПЕГ „Йоан Екзарх“ се отличи с първото Място.

„Време“ – с такова заглавие на темата бе категория „Фотография“, а Пламен Берчев от Софийската фотографска школа сподели своето добро впечатление от нивото на организация и силните резултати на участниците спрямо миналата година. „Замисълът зад темата беше да мислят извън кутията – не бяха насочени в релси. Още от предния ден ги посъветвах да мислят нестандартно“ – сподели фотографът с дългогодишна практика. Първенец на категорията стана осмокласничката Никол Николова.

За поредна година „Аз мога – тук и сега“ си сътрудничи с ARC Academy в осъществяването на категория „Концепция и дизайн на видеоигри“, като тазгодишната тема е била „Изгубено царство на морското дъно“.

„Участниците трябваше да реализират цялостния процес по създаване на игра – персонажи, механика и концепция на играта“ – сподели съоснователят на академията за дигитални изкуства, Милин Джалалиев. Отборът на Американския Колеж в София успя да се пребори с конкуренцията от 18 отбора и да спечели първото място.

И този път състезанието остави дълбока следа в мислите и сърцата на над 616 участници + над 40 хора зад кулисите, случили състезанието. „Подкрепям „Аз мога – тук и сега“, защото има смисъл, защото вярвам в тази кауза и защото става дума за бъдещето на България“ – сподели основателят на Softuni

Светлин Наков. – „Това е една общност, една екосистема от ученици, учители, ментори, които заедно изграждат бъдещите професионалисти в дигиталната индустрия.“ – заключи той.

А вече започна и записването за superЛЯТНА академия 2026, организирана от „Аз мога – тук и сега“, която ще се проведе от 1-ви до 8-ми септември.

Тя е отново насочена към сферата на информационните технологии, личното и кариерното развитие на гимназисти и младежи от 7-и до 12-и клас. През периода 13-15 ноември ще се проведе четвъртото по рода си състезание по рецитал и творческо писане на български език – отново в град Девин.