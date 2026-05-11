3 лаптопа уличават Денис, че е правил фалшивите съобщения за такси към куриери и глоби към КАТ

И преди бил задържан за точене на банкови карти

Съдът го остави в ареста

3 лаптопа, иззети от дома на Денис Балабанов, го уличават като автор на съобщенията, правени с хакерски инструмент и изкуствен интелект, които твърдяха, че хората имат да плащат такса за пренасочване на пратка. Това стана ясно в Софийския районен съд.

Съдия Радослава Качерилска се спря на показанията на пострадала жена. Тя въвела данните си, а след това с няколко превода от сметката й изчезнали 515 паунда. В техническата справка, приложена по делото, е разпечатан файл, от един от лаптопите на Балабанов. Там имало множество данни за банкови карти, код за потвърждение и други. Сред тях били и тези на пострадалата жена, обясниха съдийката. Тя даде пример с още няколко души, които въвели данните си, заплатили минимална такса за куриерска услуга, а след това картите им били блокирани при опити за теглене на пари в САЩ и Франция. Съдийската спомена и за съобщения за глоби към КАТ.

Денис и преди е бил задържан за неправомерно ползване на банкови карти, спомена съдът. Но посочи, че не е бил обвиняван. Балабанов ползвал и телефона на приятел, където имало данни за банкови карти, обсъждане на фишинг измами и ползването на изкуствен интелект, който да помогне как се пращат до множество потребители. Засега съдът обаче не смята, ще това може да се ползва като доказателства срещу Балабанов. От съпоставяне на трите лаптопа и иззетия телефон можело да се направи връзка, че той е ползван от 34-годишния мъж.

Преди това прокурор Боряна Какалджиева посочи, че около 300 души са дали личните и банковите си данни, след като получили съобщенията. Изтъкна, че периодът на подготвяне, създаването и пращането им е достатъчно дълъг и има опасност Балабанов да извърши друго престъпление. Затова поиска мъжът да остане за постоянно в ареста.

"Не искам да ме задържат. Аз след като разбрах, че ГДБОП са влизали вкъщи сам се предадох. Не съм се укривал, не искам да се укривам", каза Балабанов. А съдът посочи, че го е направил със закъснение.

Адвокатът му Добри Райков призна, че на компютъра на клиента му има файлове и програми, които са ползвани за създаване на фалшивите съобщения. Тепърва обаче трябвало да се проверява как са попаднали там и дали Балабанов ги е ползвал. Според Райков всички доказателства били само по показания на служител на ГДБОП. Такива нямало за връзка на Балабанов с тримата пострадали. Райков посочи, че клиентът му е с чисто съдебно минало и не следва да бъде в ареста. Посочи, че с по-лека мярка, дори да е домашен арест, това би било достатъчно за разследването. Причината - засега клиентът му е обвинен за една измама със щета около минималната работна заплата - около 516 паунда, което е под 600 евро. Райчев обясни и че клиентът му не го грози ефективна присъда, каквато била трайната практика на Върховния касационен съд. Поиска гаранция за клиента му. Изтъкна, че има само финансова щета, липсвало насилие.

Моля за поглека мярка за неотклонение. Аз не бих се укрил, не бих извършил друго престъпление, каза Балабанов.

Съдът обаче посочи, че размерът на измамата няма значение. И добави, че няколко не са довършени заради блокиране на банковите карти. Затова не можело да се приеме, че измамите са с ниска обществена опасност. Магистратите добавиха, че няма опасност да се укрие, макар да не работи. Но заради многото данни, че е свързан с измамите. Дори можел да ги направи от дома си. Затова го остави в ареста. И изтъкна, че той знае как да праща фишинг съобщения и има данните на телефоните на много хора. Затова можел лесно да извърши редица други престъпления и нямало как да е на свобода, дори под ключ у дома. Съдия Качерилска се спря и на това, че евентуалната условна присъда, коментирана от адвоката на Балабанов, са в сферата на предположенията. Можело обвинението да се измени, а и да не се, не се знаело каква присъда ще получи.

Балабанов може да обжалва пред Софийския градски съд на 19 май.