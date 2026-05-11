Как 6 хил. роми се вдигат на бунт в Аушвиц - световна изложба пристигна в България, разказва за героите и за милион избити (Снимки)

Пълната хронология и география на Ромския холокост показана с официални фотографии и документи

Организаторите настояват темата да стане част от българската историческа памет за Втората световна война

"Когато обществото мълчи за една несправедливост, то рискува да допусне нови разделения, дискриминация и омраза. Тук сме не само да запомним жертвите, а и да защитим едни основни ценности - човешкото достойнство и равноправието." Така председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров посрещна в столицата изложбата на Световната ромска федерация по повод Деня на ромската съпротива срещу нацизма - 16 май. Чуждестранни дипломати у нас, представители на религиозните общности и общински съветници участваха в събитието. "Днес не е ден само да се върнем към историята и паметта, но и да видим причините за това", заяви Митко Митков, председател на сдружение "Справедливост и равноправие за България".

На 15 май през 1944 г. около 6 хил. роми в лагера Аушвиц разбират, че следващия ден ще е последният за тях. На 16-и около 600 от тях не се появяват на рутинната сутрешна проверка в коцлагера, а нахлуват в склад за оборудване и се въоръжават с чукове, кирки и лопати. В този ден нито един не загива в газовите камери.

Този акт на съпротива се превръща в един от най-значимите моменти на неподчинение в историята на Втората световна война, но също и в един от най-малко известните. Изложбата е в чест на правото на живот на всеки гражданин, като напомня за трагичното минало.

Експозицията за избитите около милион роми е била представена от Световната ромска федерация и на площада на ООН в Ню Йорк, в Тексас, Остин и Румъния.