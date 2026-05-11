Йотова ще връчи Почетния знак на президента за заслуги в сферата на културата и образованието

На 12 май, вторник, на церемония в Гербовата зала на „Дондуков" 2 държавният глава Илияна Йотова ще връчи Почетния знак на президента за заслуги в сферата на образованието, културата, сценичните и музикални изкуства, литературата и библиотечното дело. Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

Държавният глава ще удостои с отличието Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов" по повод 150-годишнината от рождението на неговия патрон. Почетният знак е за утвърдения висок академичен стандарт в подготовката на успешни творци с принос към съвременния облик на сценичните изкуства. Отличието ще бъде връчено на ректора на НАТФИЗ проф. Мирослав Дачев.

Изтъкнатата българска пианистка проф. Борислава Танева ще бъде удостоена с почетния знак по повод заслугите ѝ към утвърждаването на българската клавирна школа и популяризирането на българската музикална култура по света. За приноса си в областта на българската литература и по повод заслуги към развитието на съвременната поезия, обогатяването на националното литературно наследство и популяризирането му в страната и чужбина с Почетния знак на президента ще бъде награден и поетът Георги Константинов.

Държавният глава Илияна Йотова ще награди също почетния консул на Италия в Пловдив Джузепе де Франческо за укрепването на икономическите, културни и образователни връзки между Република България и Италианската република.

Поетът и обществен деец Тенко Тенев ще бъде отличен за значим принос към развитието на българската литература, културния и обществения живот у нас, както и за заслугите му за утвърждаването и популяризирането на съвременната българска литература.