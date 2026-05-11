Изложба за историята на българския буквар беше открита на пл. „Свобода"

В Деня на светите равноапостоли Кирил и Методий на пл. „Свобода" беше открита изложбата „Букварите на поколения българи", организирана от издателство „Просвета" и с подкрепата на Община Русе. Събитието събра представители на образователната общност, културни дейци, учители, ученици и граждани, които се върнаха в училищните си години и с радост разгледаха букварите от своето детство. Официален гост на откриването бе директорът на дирекция „Образование и култура" Цветослав Димитров, който отправи поздрав от името на кмета Пенчо Милков към присъстващите.

„Всеки буквар пази спомена за първите прочетени думи и за вълнението от срещата със знанието. Тази изложба е красив мост между поколенията и израз на уважение към българската просвета, учителите и духовните ценности, които ни обединяват", заяви Димитров и отправи поздрав към организаторите и участниците в събитието, както и признателност към българските учители за тяхната всеотдайна работа и принос към съхраняването на българския дух и култура.

Откриването бе уважено и от началника на РУО – Русе д-р Росица Георгиева, която обърна внимание на значението на буквара като учебно средство. „Човек може и да не помни ясно останалите учебници по време на обучението си, но буквара няма как да се забрави. Първите ни стъпки в ограмотяването остават с нас за цял живот и затова те са толкова важни", заяви още д-р Георгиева.

Експозицията представя 13 емблематични буквара, създадени от издателство „Просвета" в периода от 1945 г. до днес. Изложените издания проследяват развитието на българското образование, промените в обществото и начина, по който поколения деца са правили своите първи стъпки към знанието.

Официалното откриване на събитието започна с изпълнение на химна „Върви, народе възродени" от Народния хор при Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов" с диригент Диян Иванов. Водещ на церемонията беше Мариан Савов.

Ръководителят на Националната информационна мрежа на „Просвета" Тина Велева представи историята и идеята на проекта. Тя подчерта, че изложбата е посветена на българския буквар като символ на просвещението и духовността и припомни, че в създаването на различните издания са участвали едни от най-значимите български автори и художници.

В празничната програма участие взеха още Китарният ансамбъл при Националното училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов" и първокласници от СУ „Васил Левски", които изпълниха любими стихотворения от букварите на „Просвета".

Изложбата „Букварите на поколения българи" ще остане на пл. „Свобода" до края на месец май и може да бъде разгледана свободно от жители и гости на града. Русе е един от четирите български града, избрани да бъдат домакини на експозицията, наред със София, Пловдив и Бургас.