Мъж обвинен в закана с убийство с брадва на майка си и дъщерите си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Под ръководството на Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Сандански, се води разследване за противозаконно повреждане на чужда движима вещ и закана с престъпление против личността, което би могло да възбуди основателен страх у пострадалите за осъществяването му, като деянието е извършено в условията на домашно насилие.

Досъдебното производство е образувано със съставяне на протокол за оглед на местопроизшествие.

По делото е установено, че през нощта на 08.05.2026 г. в с. Дамяница, община Сандански, В.В. нанесъл удари с брадва по чужд лек автомобил „Фолксваген".

С действията си той е счупил предните фарове и светлоотразителния стоп, деформирал предния капак и надраскал задния калник.

Освен това той се заканил с убийство на майка си и дъщерите си, като размахвал брадва и се опитвал да включи моторна резачка.

В.В. е привлечен в качеството на обвиняем за извършени престъпления. С постановление на прокурор лицето е задържано за срок до 72 часа.

Районна прокуратура – Благоевград внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража" спрямо обвиняемия.

По първоначални данни причинената от В.В. щета за повреждане на чужда движима вещ е в размер на около 1500 евро.