По ПВУ в Несебър отвори врати модерен дигитален клуб

Библиотека „Младост" към НЧ „Яна Лъскова – 1905" - Несебър вече има нов, модерен дигитален клуб. Това не е просто ново пространство, а място, където традицията среща технологиите. Клубът е създаден по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България и предлага напълно безплатни обучения за всички, които искат да направят първи стъпки или да надградят своите дигитални умения.

Участниците имат възможност да се потопят в света на съвременните технологии чрез практически занимания и индивидуална подкрепа – от работа със смартфони и таблети до използване на полезни приложения за комуникация, информация и онлайн услуги. Проектът поставя на фокус и приобщаването на възрастните и уязвимите към дигиталния свят.

С реализирането на клуба библиотека „Младост" в Несебър вече е модерно средище за знания, където всеки може да открие нови възможности за развитие и вдъхновение.