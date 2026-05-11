Кметът на Габрово: Ще овладеем опитите Габрово да стане арена на етнически сблъсъци

Ще овладеем всички опити за превръщане на любимия ни град в арена на етническо противопоставяне и сблъсъци, написа в профила си във Фейсбук кметът на Габрово Таня Христова. Коментарът ѝ е по повод инцидента между съседи от 6 май, прераснал в сбиване.

„Социалните мрежи и политически инженери превърнаха един конфликт между две семейства в проблем, какъвто няма", написа още Христова. По думите ѝ ситуацията с глобалните кризи и ежедневните проблеми на хората са намерили „удобен отдушник в Габрово" и го превръщат в изкупителна жертва.

„За мен Габрово е кауза, на която аз съм посветила живота, уменията и капацитета си. Не смятам да позволя постигнатите от нас цели, резултати и успехи да бъдат хвърлени в анархия и хаос", коментира кметът.

Тя допълни, че Габрово никога не се е славил с етнически, религиозни или расови противопоставяния. „Габрово е градът на мъдростта, хумора, спестовността, интелигентността, предприемчивостта. С ваша помощ, с любов, труд и постоянство ще продължим да превръщаме Габрово в града, за който мечтаем", пише Таня Христова.

По-рано днес областният управител на Габрово Асен Даскалов свика среща с представители на институциите във връзка с инцидента. На брифинг след съвещанието бе съобщено, че институциите в Габрово ще предприемат краткосрочни и дългосрочни мерки за деескалация на общественото напрежение, като основен акцент ще бъде поставен върху координацията между институциите, по-активната комуникация с обществото и недопускането на разпространение на непотвърдена информация.

По време на срещата е била обсъдена необходимостта от засилване на информационния поток от МВР към медиите и обществото, за да не се допуска разпространяване на непроверена информация и допълнително напрежение.

По данни на полицията и прокуратурата инцидентът е възникнал вечерта на 6 май на ул. „Митко Палаузов" в Габрово след скандал между съседи, прераснал в сбиване. На съвместен брифинг на 8 май представители на институциите заявиха, че случаят няма етнически характер и е резултат от битов конфликт.

След разпространени кадри от инцидента в социалните мрежи в Габрово бяха организирани два последователни граждански протеста.