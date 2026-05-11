Габровци излязоха на протест за трети път след масовия бой

За трети път габровци излязоха на протест. Гражданите се събраха в 17:30 на площад „Възраждане“ където се намира Съдебната палата, административната сграда на Община Габрово и Областна администрация – Габрово.

Гражданите протестират мирно. На площада има засилено полицейско присъствие, има и жандармерия, съобщава БТА.

Събралото се множество застана пред входа на Областна администрация – Габрово, като няколко души съобщиха на присъстващите, че в сградата на Областна администрация са кметът на Габрово Таня Христова, както и главният секретар на МВР Георги Кандев.

По-рано днес областният управител на Габрово призова за деескалация на напрежението и повече координация между институциите след инцидента в града.

По данни на полицията и прокуратурата инцидентът е възникнал вечерта на 6 май на ул. „Митко Палаузов“ в Габрово след скандал между съседи, прераснал в сбиване. На съвместен брифинг на 8 май представители на институциите заявиха, че случаят няма етнически характер и е резултат от битов конфликт.

След разпространение на кадри от инцидента в социалните мрежи, в Габрово бяха организирани два последователни граждански протеста. На 9 май жители на града се събраха на площад „Възраждане“, като част от протестиращите проведоха шествие в централната градска част при засилено полицейско присъствие и присъствие на жандармерията.