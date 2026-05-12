Квартал “Райна Княгиня” в София, улици на Леда Милева, българската Коко Шанел и още 18 прочути жени

20 известни българки, останали в историята с делата си, ще дадат имена на улици в квартал “Левски - Зона В”, които в момента са само с номера. Сред тях са любимата детска поетеса, но и изявен преводач и дипломат Леда Милева, художничката и съпруга на Симеон Радев Бистра Винарова, спортистката Вера Петрунова, легендарната треньорка по художествена гимнастика Жулиета Шишманова и др.

Това разказа пред “24 часа” общинският съветник от “Синя София” проф. Вили Лилков, който е инициатор за именуването. То вече е одобрено от ресорната комисия и влиза за гласуване на заседанието на Столичния общински съвет в четвъртък. Подписано е първо от кмета на район “Подуяне” Кристиян Христов и от общински съветнички. “Избирали сме все забележителни българки, които са първопроходнички в делата си. Утвърдени исторически личности, около които няма спорове. Това не само е

начин за разказване на историята ни,

но и връща на София облика с именната структура на кварталите, с която е изграждана и е растяла години наред”, обясни проф. Лилков, за когото това не е първа подобна инициатива. Има тематично създадени квартали с имена на царе, на войводи, с исторически места. Затова в този мандат на СОС се опитвали да върнат модела на именна структура на улиците, нарушен след 1944 г.

Сред предложените имена са Ана Хранова, която е една от първите жени учени в областта на зоологията и медицинската биология; първата жена юрист Вера Златарева; първата българка дипломиран лекар д-р Тота Венкова; Христина Хранова - акушерка и първата жена морски спасител, наричана “Майка на героите”. И много други първопроходнички - околосветската пътешественичка Анка Ламбрева, археоложката Вера Мавродинова, палеонтоложката Емилия Коюмджиева, подводната археоложка и водолаз Люба Огненова, климатоложката Радка Калчева.

Също и първата ни оперетна певица Мара Чуклева, както и българската Коко Шанел - водещата дизайнерка, която е диктувала модата на Царство България, Пелагия Видинска. Сред имената са още Констанца Ляпчева - самарянка, видна общественичка, основателка на Съюза за закрила на децата; Пенка Касабова - педагог и писател,

първата детска учителка с висше образование

по предучилищно възпитание; Теодора Пейкова - редактор, общественик, писател, преводач; Юлия Гурковска-Джу - мореплавател, пътешественик, звукорежисьор, общественик. Юлия Малинова пък е основател на Българския женски съюз, редактор на в. "Женски глас", инициатор на много благотворителни инициативи.

В столицата ще има улица на името на мреплавателката, пътешественичка и общественичка Юлия Гурковска-Джу.

"Леда Милева е едно от имената, които лично предложих в този доклад, защото тя е много повече от автор на любими детски произведения - тя е интелектуалец, дипломат и човек с огромна следа в българската култура. За мен този доклад е важен, защото чрез него София връща спомена за забележителните българки, които са били пионери в своите области на науката, културата и на обществения живот. Улиците на един град са част неговия живот и не е редно те да носят само номера, когато могат да разказват истории за личности с огромен принос към родината ни. Тези

инициативи, зад които се обединяваме

като общественици, правят София град, още по-силно свързан с духа и паметта на България", казва и общинският съветник от ГЕРБ Антон Хекимян, който също е сред съвносителите на предложението.

В София вече да има квартал на името на Райна Княгиня, предлага пък колегата им от "Спаси София" Гергин Борисов. Това е територията на бившия жп завод до Централна гара, която да бъде обособена като нов жилищен комплекс. В този район вече се изграждат 12 нови сгради, предвидени за хиляди жители. Според Борисов наименуването на цялата територия е ключово за решаването на административни проблеми.

Предложението на строителя за име не съответства на именната структура и традициите на Столичната община. Ако се наименува само неговият комплекс, същият проблем ще възникне и при следващите строежи в зоната, убеден е Борисов.

Така слагаме край на практиката всяка фирма, която построи няколко блока, да си кръщава кварталчето на свое име - това е

разпарчетосване, което трябва да бъде спряно

Връщаме се към местни топоними или имена, свързани с историята ни като град и държава, коментира и проф. Лилков.

СОС ще гледа още едно предложение - за улица "Св. св. Константин и Елена". Тя е до новата метростанция в район "Подуяне" и преминава около църквата "Св. Йоан Богослов" в "Левски - Зона Г".

Ще се гласува и смяна на името на една от бъдещите метростанции в "Подуяне", които ще заработят от юли - "Витиня" ще се прекръсти на "Бесарабия". Причината е, че предишната станция при стадион "Георги Аспарухов" носи името на футболната легенда, а Витиня е лобното му място и грозното съвпадение предизвикало голямо обществено недоволство. "Бесарабия" е една от основните улици, на които се излиза от тази спирка на метрото, предложението е на Вили Лилков и шефа на СОС Цветомир Петров.

Академичният съвет на Софийския универститет пък предлага 7 улици да носят имената на ректори на Алма матер.