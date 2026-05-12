Първи сме в света с ул. “Тери Пратчет”, но творческото каре в “Манастирски ливади” тъне в кал и лош асфалт (Галерия)

Има един град в “Света на диска”, чиито улички са тесни, кални и наподобяват лабиринт. Казва се Анкх-Морпорк и строителството в него е хаотично, често нова улица изниква върху стара. Това е картината, която рисува световноизвестният британски писател Тери Пратчет за своя “град на хиляди изненади”.

Същото усещане носи и разходката из квартал “Манастирски ливади - изток”, в който сравнително отскоро се намира първата в света улица “Тери Пратчет”. Не табелите обаче, а хората, които живеят наоколо, помагат повече да се ориентираш в карето. Ако и те, разбира се, успеят да се ориентират извън своята улица. Улица "Димитър Воев" Снимка: Велислав Николов

Кварталът е от скъпите, сградите са лъскави, но... дотук. Контрастите са големи - едни улици са все още кални пожелания, други са в процес на изграждане, а трети са направо луксозни с вече положен асфалт. В последната графа може да сложим и улица “Тери Пратчет”. Отсечката, получила наскоро името на писателя фантаст, съществуваше и досега, но като част от затворен жилищен комплекс. Това е и причината да се радва на хубава настилка, за разлика от околните преки. Изглежда направо кокетна със своите павета, триетажните си блокчета и вече поизрасналите дървета пред тях. И оживена с магазин за официални рокли, фризьорски салон и две ресторантчета. Снимка: Велислав Николов

В момента в двата края на улицата има бариери, ограничаващи свободния достъп за колите, но пешеходците могат да се промушат под тях. След решението улицата да бъде официално наименувана обаче, върху бариерите бяха поставени табели с указание да бъдат премахнати, тъй като пътят е общинска собственост, а после ще бъдат сложени и табелите с новото име. Нови улици с имена в кв. "Манастирски ливади". Снимка: Велислав Николов

Може би затова голяма част от живеещите в района не знаеха как ще се казва улицата, установи “24 часа” тази пролет. Мъж на средна възраст признава, че всъщност не знае и кой е Тери Пратчет. Друг жител на квартала обаче е фен на писателя и се радва: “Това ще е повод повече хора да проучат кой е, а защо не и да прочетат нещо от Пратчет”.

Това няма да е единствената “творческа” улица в този квартал. Много други също носят имена на писатели и художници, но все още търсят своя завършен вид - на една ѝ липсва настилка, на друга - тротоари, трета е “гола”, без дървета. Нови улици с имена в кв. "Манастирски ливади". Снимка: Велислав Николов

Като например улица “Миряна Башева”, наскоро кръстена на обичаната българска поетеса, която на този етап е обградена от недовършени строежи. Улицата е кална, с локви и неравности и само може да подозираме какви стихове биха се родили в главата на Башева, ако можеше да я види. Всичко там още прилича на чернова, чака своята “редакция”. Снимка: Велислав Николов

По ул. “Златю Бояджиев” строителството е по-напреднало, но дупките са толкова големи, че приличат на художествена инсталация.