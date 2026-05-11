Божидар Божанов: Ще подкрепим законопроекта за съдебната власт на "Прогресивна България"

В проекта на Закон за съдебната власт на мнозинството има немалко добри текстове, поради което ще го подкрепим на първо четене. Това написа в своя публикация в "Екс" съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

"Припознато е предложението (налично и в нашия законопроект) за мораториум върху назначения и други действия на ВСС с изтекъл мандат. Въведена е и мярка, защитавана от Атанас Славов като министър - че министърът може да обжалва решенията на пленума и колегиите. Отменя се централизацията на обжалването по Закона за държавната собственост, срещу което бяхме твърдо против в предния парламент.

Същевременно, има някои рискове, за които ще предложим решения между 1-во и 2-ро четене: липса на достатъчна конкретика относно проверките за интегритет и имуществено състояние на кандидатите за ВСС, риск за натиск върху съдии и прокурори при провеждане на избор по окръжни съдилища. Но тези проблеми могат да бъдат решени с дискусия в правна комисия.

Припомням, че в нашия законопроект за изменение на Закона за съдебната власт са включени и други важни и отдавна замитани под килима теми", пише още той.



Припознато е предложението (налично и в нашия законопроект) за мораториум върху назначения и други действия на ВСС с изтекъл мандат. Въведена е и… — Bozhidar Bozhanov (@bozhobg) May 11, 2026

Днес "Прогресивна България" внесе в Народното събрание промени в закона, свързани с ВСС.

Част от тях са: пленумът на ВСС, а не двете колегии Съдийската и Прокурорска, да определи и.ф. председател на Върховния административен съд (ВАС) и главен прокурор, като той може да прекрати правомощията на временните шефове и преди изтичането на 6-те месеца. Висящите конкурси и процедури за избор на административни ръководители в съдебната система се прекратяват, тъй като мандатът на настоящия състав на кадровия орган е изтекъл. Бивши председатели на върховните съдилища и главен прокурор, както техните заместници, или този, който е изпълнявал тези функции повече от 6 месеца, да не могат да бъдат избирани за членове на Висшия съдебен съвет.