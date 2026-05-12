Мошеници с изкуствен интелект ползват лицата на Слави Ангелов, Пеевски и Домусчиев за измами с криптовалути (Снимки)

Над 435 менте реклами с журналиста обикалят фейсбук

Киберизмама, замесваща имената на Слави Ангелов, Делян Пеевски и няколко други известни българи, обикаля из интернет от няколко дни. Пуска я страница във фейсбук.

Тя се казва Quality app и е създадена на 24 октомври 2024 година. Има 440 реклами. Едва 5 от тях са от преди края на април тази година. Всички останали са генерирани с изкуствен интелект и твърдят, че има скандал между главния редактор на “168 часа” Слави Ангелов и лидера на ДПС Делян Пеевски, чиито образи също са монтаж. Направени са да изглеждат като новина. Според шаблона са дело на легитимен български сайт. Той не е новинарски, а продава мебели.

Заглавията са написани на латиница, а сценариите се различават.

Уж Пеевски извадил пистолет срещу Ангелов, друг път го ударил, трети път журналистът е арествуван заради разкритията си. Така изглеждат ментето със Слави Ангелов и Делян Пеевски

Има и варианти, в които народният представител припада на улицата, викат Спешна помощ в студиото и други. От всички реклами активни са около 170, останалите са свалени заради нарушаване на правилата на фейсбук.

При кликване върху тях потребителят вижда една и съща статия. Тя прилича на тези от сайта на Нова телевизия.

Всеки път има една и съща история между двамата - Ангелов разказва за схема за инвестиции и колко много пари е изкарал. Това ужасило Пеевски. Бой, арести и припадания няма. Действието уж се развива в предаването “Лице в лице”, което се излъчва по Би Ти Ви, а не по Нова тв. Фалшивата новина твърди, че водещата Цветанка Ризова е искала да се пуснат реклами заради разкритията на Ангелов.

Във фалшивата новина има уж банкови разпечатки, както и коментари на хора, които били много доволни и казват, че всичко е вярно. Сумите, които изкарали, са в евро. Линк в статията препраща към друга страница. Там вече се призовава за инвестиция и има полета за попълване на данни от банкови карти. На този линк Слави Ангелов вече го няма. Вместо това са ползвани образите на известни българи като братя Домусчиеви и Станислав Яневски - актьора, който изигра Виктор Крум във филмовата поредица “Хари Потър”. Това са част от рекламите, които мошениците генерират с изкуствен интелект.

Когато и да се отвори страницата, уж остават само 38 места за желаещи да инвестират. Обещава се търговия с изкуствен интелект, а за целта се ползват само криптовалути. Отчетените приходи обаче са в левове. Ако човек даде данните си, ще започне измама, при която уж печели пари. Ще ги гледа на фалшив сайт. Ако реши да ги изтегли, ще се окаже, че е загубил всичко.

Фалшивият сайт, на който са качени измамите с Ангелов, а след това и с инвестициите, е създаден на 28 април тази година. Тогава започват и рекламите във фейсбук. И докато при някои от тях пише случайни имена на рекламодатели, то при фалшивия сайт данните кой плаща за него са защитени.

Платените съобщения във фейсбук пък са закупени с хакнати банкови карти, продавани в тъмната мрежа.