Антон Кутев: Всяка партия, която не подкрепи съдебната реформа, ще сгреши

Всяка партия, която не подкрепи съдебната реформа, ще сгреши, защото българите това очакват. Това заяви Антон Кутев от „Прогресивна България" пред БНТ.

Той коментира предупреждението за протести на ДБ във връзка със съдебната реформа и заканата да не ги подкрепят в зала така: „Ако не ни дадат подкрепа за попълване на ВСС, те ще изчезнат изцяло от картата. Всяка партия, която не подкрепи съдебната реформа, ще сгреши, защото българите това очакват. Ние не отстъпваме от демократичните принципи. Съдебната реформа ще е дълга. Ние правим първите пожарни стъпки за най-необходимото. Не е въпрос на диктатура, а да наложим една реална съдебна реформа, която да получи подкрепа", предупреди Кутев.

"Целта на мерките срещу високите цени е реално да въздействаме върху спекулата. Това е първата стъпка. Нужно е още време и още мерки. Най-главното нещо ще бъде системата за проследимост на цените, но на нея ще разчитаме след 2-3 месеца", посочи той.

"Удължаваме с една година закона за приемане на еврото, защото, ако не го направим, цените ще скочат още. Големите търговци ще трябва да дават ежедневна информация за цените. Ще дадем определение на понятието „справедлива цена". Ние не искаме да налагаме непазарни мерки", уточни Кутев.

"При констатирана нередност на проверка ще влизат регулаторите. Спазвайки изцяло пазарните механизми ще следим цените. Този механизъм се прилага в Европа и работи. Ние вземаме готови мерки, които работят", заяви Кутев.

"КЗК работи доста активно в това направление. Ние сега ще им дадем повече инструменти. Много търговци предпочитат да си платят глобата, но да продължат да работят по същия начин. Затова ще увеличим и глобите", категоричен бе той.

Трябва да се надгражда това, което имаме, тоест контролът да стане по-голям, изтъкна депутатът от ПБ.

"Инфлацията не зависи само от вътрешни фактори. Тя зависи от външни фактори, като войната в Близкия изток и цените на горивата. Може да се обсъдят помощи за най-потърпевшите", допусна Антон Кутев.

"Сигурен съм, че под нашите крака ще гърмят много заложени мини. Такава мина очакваме в „Лукойл". Предполагам, че всички ще започнат много рязко да ни обясняват как трябва да се вдигнат цените, защото дълго време са задържани и т.н.", каза той.

"Ние не сме безгрешни. Вероятно и ние ще направим грешки. Нямам съмнение, че Радев иска най-доброто. Той няма да остави някой да мишкува зад гърба му. Той е тук, за да промени България", каза още Кутев.