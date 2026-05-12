Персонален НОИ от "24 часа": Пенсионирането не прави автоматично и ТЕЛК-а пожизнен

Мъжът ми получава лична пенсия за осигурителен стаж и възраст, която е отпусната през 2021 г. Поради заболяване се яви пред ТЕЛК за освидетелстване и има издадено през 2025 г. експертно решение с определена 100% вид и степен на увреждане и необходимост от чужда помощ. Срокът на инвалидността, който е посочен в експертното решение, е от една година, а въпросът ми е дали не става пожизнен, защото е навършил отдавна пенсионна възраст? Виолета Иванова

Съгласно разпоредбата на чл. 74, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) пенсия за инвалидност поради общо заболяване не се отпуска, възобновява или възстановява на лица, на които вече е отпусната лична пенсия за осигурителен стаж и възраст.

След като с експертното решение на ТЕЛК е определена трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане с необходимост от чужда помощ, то със заявление, адресирано до териториалното поделение на НОИ, което изплаща пенсията за осигурителен стаж и възраст, лицето може да поиска към нея да бъде отпусната добавка за чужда помощ. Добавката се изчислява като 75 на сто от размера на социалната пенсия за старост. Добавката за чужда помощ на лице, навършило общата пенсионна възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО, се отпуска пожизнено съгласно пенсионното законодателство. Това обаче не променя срока на инвалидността, определен с експертното решение на ТЕЛК (т.е. той не става пожизнен), нито срока на други социални плащания, които се изплащат на основание на същото експертно решение.