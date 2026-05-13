Персонален НОИ от "24 часа": Не може да си купите години, ако искате да се пенсионирате с непълен стаж на 67 г.

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт. В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg. За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

На 67 години съм. Имам само 10 г. стаж. Ще получа ли някаква пенсия? А мога ли да си купя стаж за редовна пенсия по чл. 68, ал. 3, ако имам само средно образование? Емил Славчев

Общият ред за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст е регламентиран в разпоредбите на чл. 68, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

В случай че дадено лице не може да изпълни условието за продължителност на осигурителния стаж по реда на чл. 68, ал. 2 от КСО, законодателят е предвидил възможност за пенсиониране на по-късна възраст и с по-малко осигурителен стаж.

Условията за пенсиониране по този ред са регламентирани с разпоредбата на чл. 68, ал. 3 от КСО. Лицата могат да се пенсионират на това основание, ако имат навършена възраст 67 години и най-малко 15 години действителен осигурителен стаж.

“Действителен стаж” е действително изслуженото календарно време по трудово или служебно правоотношение, времето, през което лицето е работило по друго правоотношение и е било задължително осигурено за инвалидност, старост и смърт, периодът на наборна или мирновременна алтернативна служба, периодите по чл. 7 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, както и времето, през което лицето е подлежало на задължително осигуряване за своя сметка и е внесло дължимите осигурителни вноски.

Лицето има право да закупи осигурителен стаж за времето на обучение само ако има завършено висше или полувисше образование. Освен това закупеният осигурителен стаж не е действителен осигурителен стаж и не се включва при определяне правото на пенсия по реда на чл. 68, ал. 3 от КСО.

При навършена 70-годишна възраст лицето би могло да заяви отпускане на социална пенсия за старост. Право на този вид пенсия имат навършилите тази възраст лица, на които не е отпусната друга пенсия, включително от друга държава, когато годишният доход на член от семейството на заявителя за последната година е по-малък от 30 на сто от сбора на линията на бедност, определена за страната през последните 12 месеца.