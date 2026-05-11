ДПС: Мерките срещу високите цени на ПБ са първи стъпки в правилната посока

"Отчитаме мерките, които „Прогресивна България" (ПБ) предложи, като първи стъпки в правилната посока", каза Атидже Алиева-Вели от Парламентарната група на ДПС на брифинг. Тя допълни, че и от ДПС работят по свои предложения.

"Свидетели сме на парадокс – земеделските производители получават най-ниската печалба и разпределената част от добавената стойност, а цените за потребителите стават все по-непосилни", каза тя.

Според нея пакетът от мерки трябва да бъде в посока на подкрепа на българския производител, намаляване на спекулативното увеличение на цените и въвеждане на социални мерки.

"Чухме, че законодателните предложения на ПБ са за увеличаване на правомощията на Комисията за защита на конкуренцията и Комисията за защита на потребителите, както и за увеличаване на санкциите", каза още Алиева, цитирана от bTV.

От ПБ обявиха, че са входирали в Народното събрание два законопроекта за изчистване на всички нелоялни търговски практики.

Единият е в Закона за защита на конкуренцията, а другият - в Закона за защита на потребителите, каза народният представител от Парламентарната група на ПБ Явор Гечев.