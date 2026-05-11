Инспекторатът на МВР започва проверки в Областната дирекция на полицията в Габрово

Инспекторатът на Министерството на вътрешните работи започва проверки в Областната дирекция на МВР в Габрово във връзка с възникналото обществено напрежение в града. Това съобщи изпълняващият длъжността секретар на МВР Георги Кандев по време на протест пред сградата на Областната администрация в Габрово, където се събраха граждани с искания за повече сигурност и институционална реакция по повод последния инцидент в града.

Пред медиите Кандев заяви, че още сутринта е била инициирана работна група по темата. По думите му случаят е „изключително деликатен“, а целта на институциите е напрежението да бъде овладяно чрез координирани действия между всички компетентни органи.

„Днес, по разпореждане на министъра на вътрешните работи, бяхме изпратени заедно с директора на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ в град Габрово във връзка с възникналото напрежение“, заяви Кандев, цитиран от БТА.

Той посочи, че в Областната администрация е била организирана работна среща между държавните институции, имащи отношение към случая. На срещата са присъствали представители на ромската общност, както и представители на протестиращите граждани.

По време на разговорите са били обсъдени всички факти и обстоятелства, свързани със случая. На срещата е присъствал и окръжният прокурор на Габрово.

„Нищо няма да бъде скрито от обществеността и всичко, което е предвидено в закона, ще бъде свършено“, каза още Георги Кандев.

Той увери, че в следващите дни ще бъдат предприети всички действия, предвидени в закона, като част от мерките включват и проверки от инспектората на МВР в Областната дирекция на полицията в Габрово.

След изявленията пред медиите представители на институциите проведоха разговори и със събралите се граждани пред сградата на Областната администрация.

Пред гражданите излязоха и. д. главен секретар на МВР Георги Кандев, окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков, областният управител на Габрово Асен Даскалов, кметът на Габрово Таня Христова.

По данни на полицията и прокуратурата инцидентът е възникнал вечерта на 6 май на ул. „Митко Палаузов“ в Габрово след скандал между съседи, прераснал в сбиване. На съвместен брифинг на 8 май представители на институциите заявиха, че случаят няма етнически характер и е резултат от битов конфликт.

След разпространени кадри от инцидента в социалните мрежи в Габрово бяха организирани два последователни граждански протеста. Тази вечер се състоя и трети.