Мъже пребиха полицаи в Рогош с дървена летва, осъдиха ги

Мая Вакрилова

Полицейска кола

Нанесли им удари в корема, гърба и главата

Двама мъже се разминаха с условни присъди от по 10 месеца с 3-годишен изпитателен срок, след като нападнали и пребили полицаи в пловдивското село Рогош. Те са сключили споразумение с прокуратурата, което вече е одобрено от Районния съд в Пловдив.

Инцидентът станал на 28 октомври м.г. Двамата мъже се спречкали със служители на "Охранителна полиция" след отправена забележка от страна на униформените. Единият от нападателите причинил лека телесна повреда на полицай, като му нанесъл охлузвания по палеца на лявата ръка и по дланите. Освен това го ритнал в областта на корема. Другият мъж нападнал водача на полицейския автомобил, също служител на "Охранителна полиция". Той го ударил два пъти с дървена летва в областта на гърба и главата.

Освен наложените условни присъди, двамата ще трябва да заплатят и разноските по делото, които са по 57 евро за всеки от тях.

