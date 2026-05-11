Йотова: Ключът на Шумен е символ на държавността

Няма друга страна нито в Европа, нито по света, която повече от 13 века да носи едно име, а народът ѝ да се нарича българи, каза президентът Илияна Йотова в Шумен в тържествено слово по повод празника на града.

Държавният глава честити празника и благодари на шуменци за топлото посрещане.

Тази вечер кметът на Шумен ми връчи нещо с изключителна цена – почетният ключ на града, посочи президентът. Този ключ е не само ключ към вашия град, за мен той е още по-голям символ – ключ към държавата ни и държавността, посочи Йотова.

По думите на президента от тези свещени земи се ражда българската държава. „Оцелели днес и готови да посрещнем бъдещето. Само на няколко километра оттук се намира старата ни българска столица Велики Преслав. Винаги когато пътувам в този край на България отделям по един час, за да отида и да седна на Златната църква. И тогава пред очите на човек има спомени. Онова, което нашите учители са ни учили в училище, фактите от това, което четем в Йоан Екзарх, че толкова златен и бляскав е бил дворецът на Симеон, че даже съперничел с константинополските дворци, че така блестели куполите на църквите. Една картина, която и днес пали със своята изразителност и ми дава огромно чувство за гордост“, посочи в словото си държавният глава.

По думите на Йотова пред Златната църква човек сяда, за да разбере какво е да си българин.

„Защото този край на България ражда буквите, ражда писмеността. И днес преславската рисувана керамика няма свой аналог по целият свят. И днес иконата на св. Тодор Стратилат ни пази всички нас българи“, каза президентът.

По нейни думи там е вярата ни. „Казват, че княз Борис нарочно пренася столицата, защото иска за народа си едно друго бъдеще. Защото иска да бъде един от най-напредналите. Без вярата това няма как да стане. Тази вяра ни пазеше през вековете“, каза тя, цитирана от БТА.

„Днес е 11 май, денят на Шумен, но и празник на светите братя Кирил и Методий. Свети братя, които дадоха най-ценното. Дадоха писмеността, дадоха ни глаголицата. След това учениците им създадоха кирилицата, на която днес пишат на 300 милиона човека по цялото земно кълбо. Красивите ни кирилски букви също трябва да пазим в днешния 21-ви технологичен век“, каза в словото си държавният глава.

Според президента няма как този ден да се помни, ако през вековете не се е чествал, и ако не се бяха родили читалищата и училищата.

„И тук е огромният принос на тогавашната шуменска интелигенция. Неслучайно от трите най-стари читалища в България едно е „Добри Войников“ - читалище духовна светиня. Читалище, което тази година ще има своята кръгла годишнина“, посочи Йотова.

Днес Шумен е съвременен и развиващ се град, но и голяма гордост за нас българите, каза още Йотова.

„В този ден, в който отбелязваме и паметта на Кирил и Методий, на светите братя, нека да отдадем дължимото на вашия град. Защото и през цялото Възраждане, през цялата българска история, именно Шумен е мястото, което събира искриците на един голям пламък. И в този пламък са събрани, като малки светилници и всички други културни средища в страната, за да има първо тук“, посочи президентът.

Кметът на община Шумен проф. Христо Христов и проф. Кина Вачкова от името на Народно читалище „Добри Войников" също поздравиха шуменци за празника.

След поздравите към шуменци последва масово изпълнение на химна на Шумен „Оттука започва България" на стъпалата пред входа на Община Шумен, в което се включиха ученически и смесени хорове и младите певици Виктория Пощарова и Анна Ниазиева. Водещи на церемонията бяха проф. Живко Жечев и докторантката във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий" Ирина Николова.

Преди церемонията по запалване на Огъня на знанието президентът Илияна Йотова бе посрещната от кмета на Шумен и разговаря с него в сградата на Община Шумен.

Както БТА съобщи, над 12 събития са организирани от Община Шумен в програмата по повод празника на града, която започна с литургия, литийното шествие и тържествен ритуал и продължи с тържествена сесия на Общинския съвет в Шумен и откриване на благотворителната изложба „Изкуство в помощ на изкуството". Пред театъра в Шумен се състоя церемонията по откриване на Международния фестивал „Друмевите театрални празници". Факелно шествие „Огънят на знанието" премина по маршрута от Народно читалище „Добри Войников" до сградата на Община Шумен. От 20:00 ч. пред сградата на Община Шумен е организиран концерт спектакълът „Шумен през вековете", с участието на Националния фолклорен ансамбъл „Българе".