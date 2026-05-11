Проливни дъждове наводниха села край Силистра

Очаква се утре в силистренските села Професор Иширково и Смилец да бъде обявено частично бедствено положение заради сериозни щети, нанесени от падналите днес проливни дъждове и градушка. Това съобщи пред журналисти кметът на общината Александър Сабанов, цитиран от БТА.

По данни на администрацията вследствие на силната буря са наводнени къщи, дворове и улици, след като отводнителните канали не са успели да поемат огромното количество вода. На много места са се образували кални наноси, а част от улиците са трудно проходими. Към момента няма пострадали хора, но материалните щети са значителни.

Жителите вече разчистват калта от домовете и дворовете си, а с помощта на техника от земеделските кооперации ще започне почистване на засегнатите участъци. След това Общината ще организира измиването на улиците.

В село Смилец имаше подобна ситуация и миналата година, когато поройни дъждове отново причиниха наводнения.