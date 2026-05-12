Собственикът на къщата, изгоряла след мълния в Мъглиж: Два пъти горя, останахме без дом

Собственикът на къщата Илия Илиев Кадър: БНТ

Семейство остана без дом след пожар, причинен от гръмотевица. По първоначална информация мълния е ударила къщата. Огънят е обхванал покрива, а след това и цялата къща. Целият втори етаж е изпепелен. Няма пострадали хора.

„Прибрах се и тъкмо да дръпна портата и комшията ми каза: 'Гори, гори, къщата ти гори'. Възпламени се всичко, тръгна огънят. Дойдоха момчета да помогнат, но не можаха. Обадихме се веднага на 112, дойдоха. Два пъти се възпламени. Два пъти се обадихме, два пъти дойдоха", разказа собственикът на къщата Илия Илиев пред БНТ. 

Къщата не е имала гръмоотводна инсталация. Семейството сега живее в приземния етаж, който е протекъл след гасителните действия. 

От община Мъглиж съобщиха, че ще помогнат на семейството.

