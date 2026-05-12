Експерт по киберсигурност предупреждава за какво да внимавате при фишинг измами

Съвети как да разпознаете фишинг измами, даде експертът по киберсигурност Любомир Тулев пред Нова тв. Той също е получил фишинг съобщение, каквито масово бяха разпращани през последните седмици.

Първият сигнал е, че няма автоматизирана система за одит на трафика.

Следващият червен флаг е, че номерът на записа не е идентифициран, няма индивидуален номер, а е генеричен.

След това има специфичното за фишинг имейлите и съобщенията за спешност - трябва да се направи нещо за 24 или 48 часа.

И накрая трябва да се гледа линкът - url се чете винаги отзад напред. Когато се натисне линкът, се отива на сайт, който много прилича на официалния. Там се попълват лични и банкови данни. Когато се въведат те, измамниците правят виртуален портфейл. Потребителят получава код, с който дава картата си на измамниците в техния дигитален портфейл.

Това, което правят те - купуват скъпа техника, която продават. Купуват злато, нефт. Играят в онлайн казина, криптовалути. Най-различни начини, по които да изперат парите и да ги използват.

Хакерите направиха цели платформи, с които да образоват и подпомагат други хакери. по същия начин имаме фишинг платформи, които се хостват от Китай, Малайзия, Индонезия и др. държави, които трудно може да бъдат проследени. Те са публично достъпни, човек може да ги намери дори чрез чат джи пи ти.

Подобни измами могат да минават през чат приложения основно. Нашите мобилни оператори успяват да ги блокират през ес ем еси.

Има финансови мулета, които са съпричастни към измамите.